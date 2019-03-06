若論內地今年最火爆的賀歲片，相信不少人會說是《流浪地球》。就連遠在北美或歐洲的華人或外國人，都慕名前去感受中國的科幻大潮，而內地更是創下驚人的票房紀錄。相反，當《流浪地球》在香港上映，可能基於缺乏宣傳而掀不起熱潮，甚至只有少數人聽過《流浪地球》的名字，實在相當可惜。



《流浪地球》是改編自科幻小說作家劉慈欣的同名小說，講述太陽變異後人類合力將地球搬出原有軌道的故事。對比之前美國同類的災難大片來說，其創新之處在於當面對如此滅頂之災時，不再是單單要讓人類坐上太空船離開，更是要帶同我們賴以維生的地球一起推出外太空「流浪」。當中，傳播着近年中國對外宣揚關於「人類命運共同體」的理念，鼓勵全球團結共同開創人類未來。



從科幻片的技術來說，有人指《流浪地球》是國產科幻片的突破，更指二○一九年是「中國科幻電影元年」。事實上，綜觀整個電影的製作過程，從構建場景到劇情的細節，都是使用國內最先進的技術。單單是對世界觀的背景布局，就已用上三千多張概念圖，而科幻劇情中的重要科學理論，也是透過不斷推敲及修正，才有今天電影中的效果。



除精彩的科幻劇情外，令人注目的更是滲透着富內地特色的生活細節。劇中一句開駛汽車前的警示，「道路千萬條，安全第一條」，引來各省市交通部門爭相倣效，在高速公路顯示屏中顯示類似的造句。電影所帶動的熱潮，不僅展現中國對外的世界觀，更將生活文化融入當中，內地同胞深有同感之餘，也讓外國人更理解中國，是一種軟文化實力輸出的表現。



不過，即使《流浪地球》在內地票房如何刷新紀錄也好，香港的成績卻異常慘淡。《環球時報》指出，可能是電影內容與香港文化的差異所致，但我卻不太同意如此說法，認為只是宣傳不足而已。電影第一配角是為港人所熟悉的吳孟達，而第一主角吳京對我們來說亦不是陌生的演員。相反，電影的宣傳工作可謂相當不足，港鐵站和巴士站也沒有許多海報，若不是看到相關新聞，市民也未能得知相關資訊。如此高質素的電影，就此在香港悄悄上映而不受重視，實在令人感到可惜。



事實上，內地和香港的融合不應該只限於經濟上，更重要是雙方文化的交替認同。或許，當內地青年提起香港，往往是對警匪片侃侃而談，有時候甚至會用廣東話打趣說笑：「對唔住，我係差人……」由此反映，影視作品可以是深入民心，同時亦是認識彼此文化的重要渠道。



今時今日，香港仍有小部分人對內地存在恐懼，希望抗拒與內地融合，但其實他們大多對國情一無所知。現今內地許多講述國情實況的影視作品，例如多年前的《蝸居》，又或近年的《人民的名義》，可觀度相當之高，也是提供國情入門的渠道。大家不妨以學習的心態去欣賞內地影視作品，或許會有另一番的體會。