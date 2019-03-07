功夫茶：感恩港人欠誠意　都係港府好帶挈

各位觀眾，有請關公出場！冇錯，關公佢老人家真係好唔得閒，事關香港又發生被網民戲謔為「關公災難」嘅公關災難嘞，今次主角係當年唐唐口中嘅「昂坪三碌拎」，仲要係全城鬧爆杰撻撻嗰隻，莫講話關公，怕且連天壇大佛都冇眼睇。



係咁嘅，昂坪360舊年錄得一百八十三萬人次到訪，較前年飆升七成半，每日到訪人數超過五千三百，按年增長百分之五點九，創十年新高。咁好成績，梗係要賀一賀佢喇，前日宣布推出「港人感恩月」，但凡身份證號碼中咗3、6、0其中兩個數字嘅市民，就可以喺三月及六月免費乘坐纜車。喂，纜車來回車飛大拿拿二百幾蚊張，家陣免費喎，幾吸引㗎。



可惜吖，講到明係「關公災難」，梗係最唔應該出事嘅地方都會出事喇。話說纜車喺今個月六至廿六號進行保養維修而關閉，換言之，所謂嘅感恩月，數埋都係得五日咁大把，根本係取巧。仲有喎，本來保養期間以導賞團代替，點知又規定必須早兩日報名，即係話除非坐時光機返回兩日之前，否則咪使旨意參加尋日嘅導賞團。難怪公告一出群情洶湧，網民瘋狂洗版鬧爆「冇心搞就唔好搞」喇。



眾怒難犯咯喎，昂坪360急急補鑊，尋日宣布延長三月優惠至四月十日，六月亦唔會進行維修，但網民一樣唔收貨，繼續大鬧好小家兼冇誠意。睇到喇，本來以為提供小恩小惠會換來港人感恩戴德，殊不知感恩就冇，嬲爆就有之。真係好想問吓，一班高層係咪冇腦㗎？唔通下月至搞感恩月唔得嘅咩？



咦咦咦，睇真啲昂坪360嘅架構，爆發公關災難真係一啲都唔出奇。原來纜車系統嘅大老闆係港鐵，港鐵大股東係港府，港府公關災難之多，數天光都數唔完，好似舊年財政預算案選擇性派發四千蚊，手續繁複唔在講，拖到家陣都冇影，似玩殘市民多過關愛市民；今年財政預算案減糖少甜，又被鬧爆係「糖尿病人」餐單，阿茂財爺化神奇為腐朽，畀人鬧到趴街就係咁解。



又好似舊年山竹襲港，市面一片混亂，打工仔返工好似打仗，點知林鄭仲自吹自擂，話防風卓有成效，簡直吹脹。有乜嘢老闆，就有乜嘢下屬，昂坪360唔出事至奇喇。咁你話喇，港府咁好帶挈，昂坪360點會學唔到嘢吖。



所以話啫，有咁嘅官僚，就有咁嘅機構，今次嘅公關災難唔係偶然，而係必然。見微知著，一國兩制、港人治港有幾咁失敗，「三碌拎」感恩月弄巧反拙就係縮影嘞。