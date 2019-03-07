神州觀察：軍事演習頻失誤　能否打仗令人憂

內地上世紀九十年代訂出國防和軍隊現代化建設的「三步走」戰略目標，並力爭於本世紀中葉實現，為此國防開支連年攀升。然而在高科技為主導的現代戰爭中，若不能與時俱進提高實戰能力，莫說強軍之夢難實現，虎狼環伺之下，能不能保家衞國都令人懷疑。



《解放軍報》早前發表文章，指解放軍去年在演習中頻頻失誤，譬如攻方的偵察網絡數據不能及時發出，要在後方指揮所「繞一大圈」，以致貽誤時機，反成敵方「炮灰」，反映軍隊在數碼戰當中尚未能全面適應，以及作戰觀念落後，跟不上形勢需要，離軍隊現代化目標仍有極大距離。



事實上，關於中國軍隊還能不能打仗，尤其是能否打贏現代戰爭，質疑之聲不斷。一些西方國家動輒唱衰解放軍，美國就有智庫研究指，一旦中美開戰，美方航母戰鬥群可在一小時內輕鬆碾壓中國海軍；日本海軍亦曾放言，四個小時可以搞定中國東海艦隊；就連台灣最近也叫囂說有信心打贏解放軍，着實叫人無語。



這種擔憂在內地亦普遍存在。解放軍幾十年沒有打過仗，刀劍早已入庫，內地軍媒就曾直斥軍中「和平病」、「巨嬰心理」等問題的危害，擔心如今的軍人上不了戰場，打不了仗。過去一年，「軍力薄弱」一詞更被內地軍媒提及數百次，絕非無的放矢。



至於軍事演習，始終不是真實戰爭，這方面則遠不及美國及俄羅斯到處打仗所獲得的經驗寶貴。更甚者，就連軍演也是問題多多，不光失誤頻生，近些年更屢揭演習中存在各種誇張失實、造假行為，儼如自欺欺人，這樣的軍隊金玉其外，敗絮其中，除了能夠「召之即來」，哪裏還能「來之即戰，戰之即勝」？



現代戰爭就是高科技的較量，早在建國初期，毛澤東就提出中國必須建立強大的國防軍，並以強大的經濟力量做支撐。如今中國的經濟已穩居「全球老二」地位，但在軍隊現代化建設方面卻跟不上步伐，論資排輩、收入低下等問題導致軍工科技人員不斷流失；軍中腐敗更令大量軍費被侵吞挪用，買官賣官，走私軍火，甚至做間諜出賣國家軍事機密亦屢見不鮮。無能者竊據高位，有真才實學的反遭排擠，以致國防現代化建設被掏空，整個軍隊爛到了根子。



中國的軍隊曾被稱作威武之師，不論在戰爭年代還是建國後的抗美援朝、中印邊境戰爭，及對越自衞反擊戰都打出了自信與血性；軍工科技人員在艱苦年代亦能充分發揮獨立自主、自力更生精神，成功研發出「兩彈一星」，如今的條件不知比以前強多少倍，軍隊能不能打仗卻成了問題，豈止是叫人尷尬而已。