產評：港創板半生不死　改革定位迎挑戰

正當深圳積極改革創業板見成效，這邊廂的香港創業板依舊門庭冷落，交投淡靜，無論是對企業、投資者抑或市場參與者都意義不大。創業板所謂服務「中小企」的定位，如何能配合香港經濟發展，迎接區內競爭，實存在疑問。



截至三月五日，創業板共有上市公司388家，總市值僅約1,700億元，不少藍籌股市值也不止此數。以今年一月計，創業板平均每日成交額2.7億元，較去年同期大跌逾六成，與主板的人氣急升形成強烈對比。再看標普創業板指數，現與近期所創的52周新低相距不遠，可恒生指數卻已重上去年六月的水平，表現南轅北轍，都足以說明創業板已被投資者唾棄。



溫故知新，創業板生於一九九九年的科網熱潮，板如其名，本意是要提供一個平台，給一些未具主板上市要求的創新型企業上市集資的機會。可惜，創業板「隨網而來」亦「隨網而逝」，自二千年科網股泡沫爆破後便光芒盡失。過去十年八載，交投萎縮，缺乏市場深度和流通量，難以吸引企業上市。其招股全配售制度，更被有心之人利用作為企業上市、轉板、賣殼的圖利三部曲，即淪為「啤殼」工場，引來各方的口誅筆伐。及後當局修訂《上市規則》，以反映創業板專為中小企而設的新定位，並堵塞漏洞。不過，創業板的流動性每況愈下，即使今年港股市況明顯改善，創業板交投還是依舊沉寂，其作為中小企業融資平台的定位，既未見推廣，亦未見善用。



反觀一河之隔的深圳，積極拓展創新科技，深圳創業板明確支持創新型、成長型企業發展。近期有國際指數公司宣布稍後將合資格的深創板股票納入指數系列，正是對深創板改革成果的肯定，造就近期深創板的人氣急升，活力四射。



一個尚未完全開放的金融市場，可以按着經濟目標推進資本市場適切發展，成就共睹。香港資本市場歷史悠久，自詡為中國的國際金融中心，卻連一個創業板都經營得爛透透的，存在價值成疑。見微知著，港府口說要推動創新科技發展，提升香港經濟競爭力，到底能有多少魄力和決心去實現，大家心中有數。



鄰城經濟快速發展，美其名說成港深優勢互補，實際上卻是在掩飾港府的無能，香港經濟發展滯後，老本坐吃山崩的事實。若再不痛定思痛，急起直追，可以預見，未來兩地資本市場發展的優勝劣敗，將說明就連香港一直引以為傲的金融業，優勢都會一去不返！