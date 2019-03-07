世界視線：希拉妮退出戰場　幕後影響力尚在

美國前國務卿希拉妮日前首度明確表示，不會參加二○二○年總統選舉，但強調不會離開政壇，用她自己的話來說，是「繼續為自己的信念努力，繼續站出來發言及爭取」，言下之意，其實就是繼續為民主黨候選人助選，特別是加大對特朗普的攻擊力度，絕對不會手軟。



此前外界一直揣測希拉妮有意再戰白宮，以雪一六年敗於特朗普的一箭之仇，而她之前雖曾否認傳言，卻一直沒有把話說死。去年底希拉妮的前顧問佩恩在報章撰文，將希拉妮塑造成二○年大選中「自由派的火把」，又強調她不會因兩度競逐總統失利這等「小事」而放棄入主白宮，呼籲人們做好心理準備，迎接更好的「希拉妮4.0」版本云云，試探風向的意味甚濃，惟外界反應普遍不佳，無奈之下只能退出選舉戰場。



但正所謂爛船都有三斤釘，以希拉妮在民主黨內多年積累的豐沛人脈關係，一定的支持者數量以至超強募款能力，均讓有意競逐的民主黨人無法忽視。目前已表明參選意願的人當中，起碼有五、六人已在私下向希拉妮請益，連同樣是黨內大老、在民意調查中持續領先的前副總統拜登也不例外，其江湖地位可見一斑。



當然，銅板總有兩面，希拉妮三年前的敗選，造成黨內大撕裂，很多選民打從心底不喜歡她，也是不爭的事實，在這種情況下，部分參選人或多或少跟希拉妮保持距離。明尼蘇達州參議員克洛布赫爾便在參選宣言中表明，一旦代表民主黨出戰二○年大選，第一站將會到威斯康辛州造勢。她還不點名批評希拉妮一六年在這個搖擺州份宣傳不力，要為敗選負很大責任。紐約州參議員吉利布蘭德則批評克林頓當年應該為性醜聞辭職，儘管兩人在壓力下，很快便公開向希拉妮伸出橄欖枝。



很明顯，以希拉妮的政治能量，即使無法再度出選，但卻「敗事有餘」，一眾參賽者無法不忌她幾分，惟有桑德斯例外。兩人在一六年廝殺中刀刀見骨，時至今日，雙方陣營仍不時隔空互掐，桑德斯再敗則已，否則他與希拉妮的情結，隨時拖累民主黨選情。