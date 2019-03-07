前特首曾蔭權爵士主政時搞的「十大基建」，搞來搞去成了十大醜聞，出現嚴重質量和安全問題，分分鐘發生「建」毀人亡的災難事故。這些質量和技術出現的問題，表面是工程監管亂七八糟所致，實乃管理之人出了問題，而人之行徑最是難測。如果有人出於不可告人的目的，那就不是管理問題，而是政治問題、犯法問題，其禍大焉！



香港實施一國兩制、港人治港、高度自治，最棘手、最關鍵的是人的問題，是甚麼樣的港人掌握管治權的問題。他們的政治背景和取態決定了怎麼使用權力、在工作中實現何種目的。香港回歸，英夷和餘孽洋奴是極力抗拒的，對一國兩制也是極力排斥的，他們要抓住一切機會，千方百計「整衰」香港的方方面面，以證明「一國兩制」的失敗，證明他們當年反對香港回歸「有根有據」，以發洩對中國收回香港的強烈不滿，為英夷統治引幡招魂，大造輿論，蠱惑人心。他們的算盤是，既然回歸後香港一團糟、一國兩制一團糟，那就不如向後退到港英統治，或是「向前」搞「本土自決」乃至「香港獨立」。這些年人們見到一有機會就胡亂揮舞「港英龍獅旗」，「港獨分裂勢力」活動猖獗，實在多得他們利用工作搞出了種種「今不如昔」的破事爛事、瀆職違法之事不少也！



英夷部署撤退時，為香港埋下的大量地雷、暗樁、計時炸彈，大致可分為兩大方面，一是修改或制訂了可引發亂象的政策、法律，方便反中亂港集團上下其手，大做文章；一是在香江府衙、司法、立法領域及各個重要界別安插「無間道」和「培育人才」。有了這兩大方面的部署，香港回歸二十二年的亂象和淪落就是全方位的。十大工程的爛攤子和高危性也就持續爆發出來。至於要怎麼收拾殘局，撥亂反正，香江府衙可謂全無頭緒，一些身上有屎之人，恐怕正在想辦法卸責推諉、毀贓滅迹。



朝廷當年只把眼睛盯在平穩過渡、政權順利交接上，沒想到大禍生在全無除奸捉鬼的九七之後，今已無計可施也。