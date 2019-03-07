己所不欲，勿施於人。特朗普要求中國立即撤銷針對美國農產品的所有關稅，「這對我們的農民非常重要，對我也是」。但他似乎忘記了，美國先對中國產品徵稅，中國才被迫採取報復行動，如果中國撤銷關稅，美國是否也應該相向而行？或者他認為自己勝券在握而可以對中國發號施令？



其實大家都知道，貿易戰之下根本沒有贏家，中國經濟固然受損，美國也好不到哪裏去。國際金融協會的研究顯示，貿易戰對美國出口商的打擊比中國出口商更大，單是去年十一月份，美國對華出口就減少了四十一億美元，以此推算，一年損失料達四百億美元，絕非特朗普所說的「很容易贏」，這正是他急於要跟中國達成協議的主要原因。更何況，他還要部署競選連任工程、應付「通俄門」調查，以及面對前律師科恩的背叛等等，可謂內憂外患，千頭萬緒，哪有精力繼續糾纏於貿易戰。



反觀中國，雖然也面對經濟放緩、消費疲弱等壓力，但由於擁有舉國體制、權力集中等優勢，可以採取更多、更靈活的政治和經濟手段，有利於打消耗戰和持久戰。可惜的是，中國並沒有完全利用本身優勢，沉着應戰，反而一再退讓，自亂陣腳，這才令對方有機可乘。



不管怎麼說，中美基於各自考慮，都不想繼續互耗下去，盡快結束這場貿易戰對雙方都有利。現在的問題是，美國有些人似乎不願意停戰，尤其是那班咄咄逼人的鷹派政客，除了不斷對貿易談判潑冷水，還公開與特朗普唱反調。特朗普說「中美接近達成協議」，貿易代表萊蒂澤則稱「還需要做很多事情」，兩人口徑經常互相矛盾，可見美國內部阻力不小，特朗普能否如願鳴金收兵，只能拭目以待。



近日金融市場氣氛改善，中美股市雙雙上揚，似乎預示有機會達成貿易協議，怕只怕老美反覆無常，出爾反爾，隨時又會變出新花樣，中方不能不提防。