在是否打壓中國通訊巨頭華為方面，歐洲非常糾結，政治利益、經濟利益、市場原則、法律問題，諸多現實考量，歐洲左右權衡依然是舉棋不定。



歐洲人承認華為的5G技術領先全球，產品質素可靠，其低廉的價格更具競爭力；歐洲人也承認，不管外界對華為有多少指控，但至今沒有找到有關證據。因此，歐洲在是否允許華為參與新一代通訊基建方面大致分為兩派，一派認為既然沒有證據，就應該疑罪從無，允許華為參與市場競爭；另一派則認為華為來自紅色中國，與中國政府關係密切，僅此一點就足以將華為排除在外。總之，一向強調原則及自由競爭的歐洲，面對華為時就不淡定了。



歐洲對華為的五味雜陳，既有羨慕，更有嫉妒恨。歐洲是現代文明的發源地，文藝復興在歐洲萌芽時，中國仍處於明末清初閉關鎖國的黑暗時代；歐洲已統治世界五百年，殖民地曾遍及全球，民主、自由、法治更被尊為普世價值。反觀中國則是封建落後愚昧的代名詞，曾遭西方列強的鐵蹄踐踏，後來做了歐洲的學生，中共的核心價值觀馬列主義亦是歐洲的舶來品。其實歐洲早就知道中國是一頭睡獅，一旦醒來，世界將為之震驚，因此希望中國永遠沉睡，或者做西方追隨者，因此當中國終於睡醒並走出自己的路，華為悄然間成長為最可怕競爭對手之際，歐洲人有着掩飾不住的失落感。



在這種情況下，抵制華為究竟是迫於美國淫威，是對自由、民主可能被侵蝕的危機感，還是出於不甘衰落的陰暗心理，恐怕歐洲人自己也講不清楚。



然而，逝者如斯夫，如果說二十世紀是被美歐聯盟打上深刻烙印的大西洋時代，二十一世紀就是太平洋時代，中美是佔據舞台中心的兩個主角，歐洲是利用中美競爭左右逢源，還是緊抱美國大腿不放，歐洲人的確應該好好思量。