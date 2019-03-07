侈言「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」的新年度財政預算案劣評如潮，然而史上最廢的財政司司長陳茂波，卻自我感覺良好，諳於自見，漠視民意，莫此為甚。港大民意研究計劃於預算案發表後，以電話訪問了逾五百名市民，問及對預算案的意見，發現有五成人不滿預算案，滿意率只有百分之二十四，滿意率淨值為負二十六個百分點，淨值創近年新低，而滿意度評分亦僅得四十三點一分。至於市民對政府理財策略的滿意程度，有五成六人不滿政府的理財策略，更有六成六人認為香港財富分配不合理。



預算案的「利民生」，即所謂利民紓困的「派糖」措施，用了四百億元，厚中產而薄基層，光是寬減課稅和寬免差餉達三百多億元，而對基層及弱勢族群的「施捨」則只有區區幾十億元。至於「N無人士」的需要，政府則繼續視若無睹。巧立名目，投放四百億元搞創科；斥資二百億元購買私人物業提供社福設施，有無官商勾結和助長樓價飆漲之嫌，真是要說清楚講明白。醫療資源匱乏，亦只不過預留一百億元作公營醫療穩定基金。口口聲聲「利民生」，陳茂波究竟知不知道「民生」的意義為何？



自有人類即有民生問題，在春秋時代，在孔子眼中，處處都是亂臣賊子，民生問題極為嚴重，乃有「大同」、「小康」之說，用現代的觀念來看，「大同」與「小康」都是解決民生問題的途徑，前者是社會主義，後者是資本主義。孟子呼籲賢君要「明君制民之產，必使仰足以事父母，俯足以畜妻子，樂歲終身飽，凶年免於死亡」。那就「內無怨女，外無曠夫」了。辛亥革命傾覆清廷建立民國後，孫中山提出民生主義，認為所有的問題歸根究柢就是民生問題，解決民生問題就是解決政治問題和社會問題。他說：「民生兩個字，是中國向來用慣的一個名詞，我們常說甚麼國計民生，不過我們所用這句話恐怕多是信口而出，不求甚解，未見得涵有幾多意義的……我今天就拿這個名詞來下一個定義，可說民生就是人民的生活——社會的生存，國民的生計，群眾的生命便是。」西方社會的民生問題即是社會問題。工業革命之後，機器代替人手，原來的手工業和家庭工業，經不起機器生產的壓力已被淘汰了，社會上忽然增添了數以千萬計原來依賴勞力謀生的人，生活十分困難，生存喪失保障，生計毫無進展，朝不保夕，這是徹頭徹尾的民生問題。兩百多年後的今天，不是到處一樣有民生問題嗎？



在世界發達國家及地區中，香港貧富懸殊稱冠，民生凋敝，只識盈其倉庫，不肯還富於民的政府實在罪無可逭！