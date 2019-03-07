《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出爐，正當香港、深圳、廣州還在爭論誰是龍頭之際，深圳用數字告訴你，小弟弟已超越老大哥香港。香港去年經濟總量折合人民幣二萬四千億元，被深圳以二百多億元首次拋離，加上創新科技比香港領前，誰是大灣區龍頭，不言自明。



當然，包括港府高官在內，沒有多少香港人會承認自己比不上深圳，前任和現任特首甚至強調香港是粵港澳龍頭、一帶一路帶路人，壓根兒不將內地城市放在眼內，尤以金融和法制方面的高高在上感覺最為明顯。然而GDP足以說明一切。一九七九年，深圳GDP不足兩億元，只是香港的百分之○點二，改革開放四十年後的今日，深圳GDP翻了多少番？更別說變身「中國硅谷」，華為、騰訊等科技巨擘都將總部設在深圳。反觀香港口口聲聲發展智慧城市卻毫無寸進，與深圳創科比較，只是牙牙學語的BB而已。



所謂會吵的孩子有糖吃，無可否認，中央為了安撫港人的反中情緒，在照顧香港方面無疑比照顧其他城市花更多心思。有傳媒統計，「香港」出現在《綱要》的數目有一百零二次，「澳門」出現九十次，「廣州」和「深圳」分別只有四十一次和三十九次，並且用超過另外三個城市的兩倍篇幅，論述鞏固和提升香港的國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位等。中央如此厚愛，早就引起內地部分輿論不滿，認為不應繼續哄着香港，否則只會把香港這孩子慣壞。



這樣說並非無的放矢，香港年輕人目中無人，大搞港獨；洋奴漢奸賣港求榮，興風作浪，正是中央一直沒有端正主人家的態度、沒有對反中亂港集團嚴懲所致。中央的厚愛沒有換來港人感恩，反而令港獨和反華勢力野蠻瘋長，加上港府無能，不思進取，一味自我感覺良好。結果三十年河東，三十年河西，港深此消彼長，一切都是因果報應。