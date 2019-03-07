中國總理李克強剛發表新一年度的政府工作報告，予人印象是息事寧人，向美國伸出橄欖枝，北京重回到韜光養晦的舊路上。



工作報告提及香港事務的篇章，去年不再強調「港人治港」、「高度自治」，意味中央想從特區收權。但今年報告的方針又改，重提「港人治港」的重要性。緣何如此反覆？那正是受美國施壓所致。近日，美國駐港總領事多番提醒，香港的自治權正受蠶食，「一國」逐漸壓倒「兩制」，若情況惡化，可能促使華盛頓取消《美國－香港政策法》，香港會失去獨立關稅區地位，造成致命打擊。



華府這招勢挾風雷，北京不得不避其纓鋒，所以給香港「高度自治」的旗幟只收起一年，如今又要高掛。大灣區是中央經濟發展的命脈所在，區內又以香港為龍頭，此地不容有失，說不得便要對美低頭。



與香港「高度自治」的旗幟相反，「中國製造2025」的一面旗卻要打包入櫳，李克強在工作報告中隻字不提。美國總統特朗普曾透露，中國已答應放棄2025規劃。白宮主人的話不可盡信，但中國不敢再大張旗鼓刺激美國，則肯定是實情，忍一時如能風平浪靜，我方便惟有隱忍。



自從中美開展貿易戰以來，不少愛國者熱情熱血，高呼不怕跟老美大打一場，必須讓對方知道我的拳頭有多硬。這種愛國熱誠，無疑是可堪嘉許，但徒有一腔熱血，卻忽略了現實情況。當今美強中弱仍是不爭事實，人家可以用《美國－香港政策法》，一矢將中國的頭號經濟城市釘死，但中國有能力制紐約於死命嗎？這便是兩國的強弱之別了。



我已說過，中國真肯放手一博，不一定輸給美國，但這一架最少要打上三、五年才行，我方利在久戰。如今中方卻下不了久戰的決心，結果便只能節節退讓了。