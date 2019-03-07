主管港澳事務的國務院副總理韓正，日前首次在北京接見港澳人士；會議閉門進行，有與會者透露，韓正點名讚揚林鄭月娥「有擔當」，並提及早前中央致函支持港府取締民族黨事件。民族黨的綱領主張香港獨立，陳浩天又經常到海外推銷分裂國家，依法取締民族黨，維護一國兩制的初心，乃香港特區政府應有之義，講真，老朽又唔多覺林鄭政府取締一個小嘍囉幾咁「有擔當」。



當然，韓正的「套話」，亦不過執國家主席習近平的口水沫，去年十二月中旬，林鄭赴京述職，習近平讚她「志不求易，事不避難」，今韓正也不過讚好打得的林鄭「有擔當」而已，明顯降了級數，其心花不會如聽到習主席高度讚揚自己般的怒放吧？何況八個字還是出於自己施政報告的「金句」！



「河水深，過河不怕打濕身；河水乾，紮起褲腳走淺灘」，歌仔都有得唱，要捨己忘命的投入，要看河是怎樣的水，河乾，沒有人知道，紮起褲腳，急急步走淺灘算喇，若還使勁的敲鑼打鼓，以為真係鐵肩擔道義，不是自欺欺人嗎？回歸已經踏入二十二年的香港，出盡洪荒之力，禁了一個民族黨咁大把，好叻咩？港獨歪風依然春風吹又生，若然政府真有「事不避難」、勇於「擔當」之魄力，反中亂港的壹淫媒老闆漢奸黎還可以如此風騷的日日在鼓吹港獨？大放厥詞的指中國必崩潰？



回歸後的香港，司法亂象頻生，一味向反中亂港陣營大傾斜，尤其作為政府法律顧問的律政司，該告的唔敢告，且大玩放生，佔中發生至今逾四年，主要搞手仍然逍遙法外，最令人礙眼的，莫過於對證據確鑿的漢奸黎涉刑恐本報記者一案，拖咗年半有多仍未提檢控。要是特區政府真「有擔當」，香港法治豈會偏向一邊？真正的「有擔當」，應如毛澤東所說的「看得到，抓得起」，老朽就係睇唔到！