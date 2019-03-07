反對派繼續阻撓《逃犯條例》修例。三名反對派立法會議員聯同「自決派」羅冠聰近日赴台，聲稱「交流」有關香港修例以處理去年一名港男在台灣涉嫌殺害女友後逃回香港的案件。



修例可令在台枉死的少女有機會沉冤得雪，然而反對派多番抹黑，聲稱修例的目的是移交「政治犯」到內地，完全是危言聳聽、歪曲事實，更跑到台灣企圖散播錯誤訊息，令台灣當局及大眾誤解修例。



反對派為了自己的政治目的，甚至拋棄道德、法律、公義，明目張膽庇護罪犯，讓逃犯可以繼續匿藏在香港，逃避法律責任。反對派爭取的，明顯不是死難者或港人的公義，而是抹黑政府、令市民恐懼所得的政治利益，總之令市民尤其年輕人憎恨政府，他們就會有選票。



反對派今次所謂「交流」的對象，包括公認為台獨組織的「時代力量」，而朱凱廸、陳志全及羅冠聰此前曾聯合「時代力量」播「獨」，力圖令「兩獨」合流，所謂「自決派」已經由「暗獨」轉為赤裸裸的「明獨」。此次他們的台灣之旅並非是要「交流」，醉翁之意不在酒，而在於要唱衰修例兼再度播「獨」。



自從蔡英文擔任台灣的總統後，「台獨」勢力不但死灰復燃，甚至再次壯大，台灣更有成為「獨派大本營」的徵兆，不同的「獨派」組織紛紛派成員赴台參與各種活動。二○一六年十月，「時代力量」成立「台灣國會西藏連線」，以「連線」為名勾結「港獨」人士，「兩獨」公開合流。社會必須高度警惕「獨派」互相勾結的情況，堅決反對違法「播獨」。



香港應依法遏止港獨，防止外部勢力干預香港事務，借香港分裂國家。「本土派」議員勾結「獨派」勢力，是公然挑戰《基本法》、破壞「一國兩制」及香港利益。港府應依法禁止任何組織及人士的「播獨」分裂國家行為。