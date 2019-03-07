如果要說特朗普政府跟以往美國政府有甚麼不同，那就是它徹底卸下道德偽裝的窗戶紙，更赤裸裸地展現霸權的一面，國家安全顧問博爾頓日前答CNN記者問的一幕，是最新的例子。



CNN記者塔珀（Jake Tapper）當時質問博爾頓，特朗普如何能一邊反對委內瑞拉的馬杜羅，另一邊卻跟埃及、沙特阿拉伯及阿聯酋的極權政府保持緊密關係？打臉華府的雙重標準。想不到博爾頓臉不紅氣不喘，答道︰「情況有所不同，因為委內瑞拉是西半球國家。」又說︰「這屆政府不會羞於使用『門羅主義』這個詞。這個國家（委內瑞拉）位於『我們的西半球』，西半球徹底民主化，是前總統列根以來美國政府的目標。」



這並非特朗普政府的華府高官首次重提門羅主義。前國務卿蒂勒森去年初便聲稱，門羅主義得到成功的貫徹，並表明華府將再度制裁委內瑞拉，包括實行石油禁運，並尋求阿根廷政府支持。



所謂「門羅主義」，是由前美國總統門羅（James Monroe）於一八二三年所創立，提出「美洲是美洲人的美洲」的口號，強調拉丁美洲不應受到外國殖民或政治干預，其後老羅斯福在二十世紀初以此推論，美國可以在西半球充當「世界警察」。在實踐上，美國將排除西班牙、葡萄牙在當地的勢力為己任，及至二次世界大戰後，拉美國家紛獨立，美國向各國大肆輸出美國的政治制度以及新自由主義的經濟思想。結果拉美各國沒有變得更民主，國家反而陷入低水平發展的困境，與國計民生關係密切的油氣能源、鐵礦銅礦等產業，被美國強大的跨國資本所掌控，貧富差距日益擴大，民眾生活更加困頓。



委內瑞拉前總統查韋斯上任後陸續把石油業國有化，擺脫對美國財團的經濟從屬地位，重奪「石油主權」，亦因此被美國人視為眼中釘。博爾頓此前接受霍士新聞訪問時便說得很露骨，直指美國石油公司如能在委國投資並生產石油，將在經濟上對美國造成巨大影響；又表示美國之所以要讓馬杜羅下台，乃鑑於這是對委內瑞拉商業機會的「潛在的重要一步」。



有美國學者分析，門羅主義由最初的孤立主義，變質變味至遂行美國的霸權地位，引起拉美國家的普遍反感。今次博爾頓重申拉美的「美國後院」地位，隨即引發委國的盟友，包括俄羅斯、古巴和厄瓜多爾的強烈反彈，即使是美國在區內的「自己友」，亦是不敢搭腔，敢怒不敢言。事實上，近年「門羅主義」儼然已成「可做不可說」的政治不正確。奧巴馬時代的國務卿克里便聲稱，「門羅主義」的時代已經結束，美國跟拉美國家屬「平等夥伴關係」。這固然說給國內極端保守的選民聽，但卻可能產生反效果，加深馬杜羅「殉道者」以及「反美鬥士」的形象，亦令華府刻意扶植的瓜伊多失分。



值得注意的是，門羅主義宣示的「美洲是美洲人的美洲」，日後「啟發」日本軍國主義者提出「亞洲是亞洲人的亞洲」的思想，後來日本人提出的「大東亞共榮圈」，追源溯始，「理論基礎」即部分由此而來。