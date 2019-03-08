正論：工業安全無人問　多少基建血染成

正在施工的蓮塘/香園圍口岸昨日發生恐怖工業意外，一名工人在測試電力裝置時發生爆炸，致使面、頸、雙手、雙腳被嚴重燒傷，皮焦肉綻，生命危殆，真是慘不忍睹，但事後沒有一名官員表示慰問，彷彿沒事發生。事實上，港府對工業安全不聞不問，對工業意外麻木不仁，對死傷工友無情無義，正是類似事故層出不窮的根源。



造價高達三百多億元的蓮塘口岸是連接香港與深圳的第七個陸路口岸，工程於一三年展開，預期今年內完工，目前仍在趕工中。今次事故是否同趕工有關暫時不得而知，人們知道的是，連同今次爆炸事故在內，至少已發生六宗工業意外，造成兩死七傷，有人被爆破的喉管擊中頭部重傷昏迷，有人因工作平台鬆脫而墮地死亡，有人慘遭起重機吊臂擊中頭部重創，也有人被貨車撞倒並捲入車底身亡，說蓮塘口岸是「血淚工程」一點不誇張。



類似工業意外幾乎無日無之，統計數據顯示，香港每年因工業意外奪走二百條生命，傷者更多，僅是一個港珠澳大橋，先後有二十名工友死亡，六百人受傷，而死者中包括十一名本地工人，九名內地工人。高官為大橋通車風光剪綵的一刻笑意盈盈，殊不知橋下有多少亡魂。業內人士形容港珠澳大橋是「奈何橋」，道出了多少辛酸，多少無奈，多少憤怒。



為甚麼工業意外頻頻發生？說到底就是港府將工程外判，責任也外判，事不關己，高高掛起，由於勞工處對工程巡查不力，對承建商監管不力，致使施工場所安全措施漏洞百出，工人走進工地就好比走上戰場，隨時走入地獄。另一方面，由於法例寬鬆及過時，對工業事故的賠償低得可憐，兩至三萬元就可以買起一條命，既然人命如此不值錢，而且不管發生多少意外，承建商都不會「上身」，沒有任何誘因及壓力去改善工業安全措施。雪上加霜的是，大型基建延誤超支已成常態，趕工變成趕命，工人被迫在欠缺安全措施的環境下長時間工作，增加了工業意外發生的風險。



這些年來，勞工界一再要求港府修改現行勞工條例，加強對僱主的規管，加重對發生意外地盤承建商的懲罰，但港府一直當作耳邊風，修例拖拖拉拉，不知何時才見天日，何時落實更是只有天曉得。事實在在證明，承建商忽視工程安全其來有自，港府所謂重視職業安全純屬葉公好龍。當年推出十大基建的前特首曾蔭權曾言，「工業意外一宗都嫌多」，說得無比動聽，可惜他這邊廂說完，那邊廂就去「傍大款」。港府施政一直偏向商界利益，高官儼然成為商界的代言人，怎會關心工業安全，又怎可能理會工人的死活？



官雖不殺伯仁，伯仁因官而死！工業意外說是「意外」，其實並不意外，而是港府放棄監管、屁股坐在商家一邊的必然結果，香港要為工傷者及其家屬討回公道，仍是長路遙遙。