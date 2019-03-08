產評：歐美經濟烏雲罩　理性看待政策市

受惠中國政策市刺激，首季港股反覆回升，成交暢旺。另一邊廂，近期歐美經濟數據轉弱，股市反覆回軟，加上中美貿易談判尚存變數、英國脫歐限期迫在眉睫、意大利主權債務瀕臨崩潰等，在在說明困擾金融市場的風險因素並沒有消除，投資者宜理性看待眼前的政策市！



承接去年末季觸底回升之勢，今年以來內地推出多項新政策催谷經濟，刺激中港股市回揚，而外資也來湊熱鬧，猶如火上添油，造就近期兩地股市出現久違了的「大時代」場面。



可是，綜觀當前經濟氣候，中美貿易談判能否取得成果仍是未知數，而美國去年貿赤更突破六千億美元大關，見十年新高，顯示華府大幅減稅下，美國進口急增。須警惕的是美國刺激經濟效力正在遞減，加上備受財赤及貿赤困擾，可能如聯儲局官員所言，今年美國經濟增長放緩會成為新常態。



再看中國，中央政府公布了一系列減稅、刺激消費、有利企業融資等舉措，提振人心。不過，自去年下半年中國經濟增長放緩，就如一把跌下來的刀，削弱了企業投資、融資和消費就業景氣，影響將於稍後的經濟數據反映。純粹由資金流和政策口號刺激的升市，後續若沒有實際利好的數據支持，調整是早晚的事。更何況，中美貿易談判即使達成協議，中國要加大開放市場，意味本土企業所面對的外來競爭將加劇，其負面所帶來的陣痛，尚未反映在股市身上。



至於歐洲兩大龍頭，德國去年GDP增長創五年新低，法國亦放緩至僅增1.5%，迫使歐洲央行昨宣布再放水，維持超低利率至年底。一旦美國對歐洲汽車加徵關稅，猶如對歐洲經濟多補一腳，加息恐再次遙遙無期。雖然各國積極調整貨幣政策以化解經濟壓力，短期亦難扭全球投資和消費下滑的趨勢。



顯然，全球經濟亂局至今仍然在變，且正朝着壞的方向發展。中港升市，若看待成超賣後的修正，基本上已升過龍。說到底，政策市並不是應對經濟危機的靈丹妙藥，而只是具短暫刺激作用的興奮劑，藥力發揮過後，一切又會回復原態。中國如是、美國如是，歐洲和日本經濟更是去到連興奮劑也起不了太大刺激作用的地步。



不可掉以輕心的是，今年全球經濟放緩的速度會比預期快，或會觸發全球股市深度調整，最終將迫使各國加大量寬的力度以應對危機。投資者須提防繼貿易戰後，一場匯率博弈快將展開，要繫好安全帶！