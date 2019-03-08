功夫茶：港府關愛假難民　昭昭民意鬧唔醒

美國總統特朗普上台以來乜都以美國優先，得罪成村人，唯獨一樣嘢做得好啱，就係鐵腕對付難民。最近佢老哥不惜宣告國家進入緊急狀態，點都要籌足喺邊境興建圍牆嘅資金，點解要建圍牆？之唔係為咗阻止南美大篷車難民以及混入其中嘅毒販等犯罪分子入境囉。



睇到喇，歐洲又好，澳洲又好，世界民主燈塔嘅山姆大叔都好，一樣防難民甚於防川，全世界怕且只有港府開門揖盜，對假難民無任歡迎嘅咋。呢，新一份財政預算案主打「減甜少糖」，被譏為糖尿病人餐單，阿茂財爺對港人斤斤計較，偏偏用於假難民嘅預算開支鬆手到不得了，新一年動用超過八億元招呼呢班大帝，六年下來狂燒近六十億元公帑。若然將呢筆錢用於扶貧或改善公營醫療，市民條氣都順啲喇。



是可忍孰不可忍！尋日就有團體忍無可忍，走去政府總部請願，要求港府正視假難民問題，建議假難民若然無故玩失蹤冇報到兩次，當局應取消其聲請個案，即時遣返。請願人士又質疑，唔少港人無法申請法援，反而冇居留權嘅假難民可以用公帑打官司，簡直冇天理。更惡頂係，九成九聲請個案屬於濫用機制，之但係港府唔理三七廿一，一律派發行街紙，結果假難民一紙在手，打黑工又得，做世界又得，強姦非禮又得，殺人放火亦得，得咗。



話口未完啫，深水埗南亞幫尋日又爆發內訌，打到爆缸，嚇煞街坊。至於臭名遠播嘅通州街橋底南亞村，話就話拆咗，但治安毒瘤向周邊擴散，尋日法庭仲裁定一宗黑幫喺橋底開壇收𡃁嘅官司表證成立，簡直烏煙瘴氣。



唉，講乜都係嘥氣。咁多年嚟，點止關注團體要求港府正視問題，淨係正義傳媒鍥而不捨追蹤報道假難民禍港殃民實況，引起社會極大關注，官老爺一樣睬你都傻，畀人嘈多兩嘈，就賴設立禁閉營唔人道。明嘞，對為非作歹嘅假難民人道，咪即係對香港人唔人道囉！



最荒謬係，官老爺唔肯從源頭解決問題，淨係修修補補敷衍民意，一時話收緊《入境條例》，加快審批聲請程序，一時又話增加人手資源處理假難民問題，到頭來開支年年急增不特止，連慈悲為懷嘅司法機構都吃不消，話過多上訴聲請個案嚴重拖慢民事案件審理程序，要同律政司商討對策喎，有冇再戇居啲吖。



講到呢度，大家知特區政府到底「特」喺邊度嘞，就係特別無能，特別手指拗出唔拗入，特別假仁假義假慈悲，特別與民為敵。香港特別行政區嘅全稱，咪即係對假難民特別關愛、對香港人特別殘忍嘅行政區囉。