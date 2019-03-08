世界視線：峰會破局不作聲　金正恩靜靜出招

美朝峰會不歡而散，特朗普高調現身「解畫」，又宣布取消美韓大型聯合軍演，改為小規模演習，特氏稱只是節省不必要高昂支出，否認是對平壤讓步。相反，金正恩當日不發一言離場，之後一直保持沉默，低調回國，北韓傳媒亦沒有對峰會破局大書特書，一切好像沒事發生過。「風暴之前最平靜」，金正恩如外間所料，對華府堅拒取消制裁不會就此罷休，美國智庫組織及南韓情報機構都指衞星圖片顯示，北韓在峰會結束後兩日已開始修復東倉里導彈發射場。俄羅斯官方亦巧合地在此時宣布，金正恩將於短期內訪俄，預料與普京會面。



特朗普表示，若北韓修復導彈場屬實，他對金正恩會「非常非常失望」。不過，更加失望的應是金正恩，外媒報道北韓的經濟困境因天災趨向惡化，饑荒擴大，逾千萬災民需要緊急援助，北韓最需要是美國取消制裁，那怕只是先來一小部分，也可紓緩國內的嚴峻狀態。上次新加坡峰會後北韓已停止寧邊核設施運作，所以有理由相信平壤對峰會是抱較大期望，華府則毫無取消制裁的意圖，事態發展其實在特氏估計之內，他在鏡頭前抱怨只是「交戲」，金正恩才是真正動氣，更有消息指峰會後他身體不適，是否激心所致外人沒法清楚，然而這一啖氣對他來說實在難下。



修復導彈場預計只是第一步，金正恩應會用盡可行方法向老美還以顏色。這個敏感時刻訪俄，用意再也明顯不過，莫斯科官方稱不會視北韓為核武國家，願與美合力推動朝鮮半島無核化進程。「美俄合作」這句話在此時可說是極大諷刺，雙方不久前才因退出《中程導彈條約》對罵，普京剛簽法令停止履行條約，外間特別關注兩大強國會否加劇軍備競賽，倘北韓加入戰團，世界又響起核戰警號。



過去一年金正恩形象大變身，一張笑臉與親切握手讓世人對他印象大大改觀，但恐怕今年這種鏡頭難再出現。美朝的蜜月期已過，隨着第二次特金會遺下「無言的結局」，殺氣騰騰的金正恩又隨時出現在鏡頭前。