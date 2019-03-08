有了國民黨、馬英九執政八年，「九二共識」打好了兩岸和統「政治基礎」，取得成效；有了民進黨、蔡英文執政三年廢棄「九二共識」，令兩岸關係大倒退，台獨氣燄囂張。有了這十幾年來兩岸實力、國際形勢的重大變化，即使明年台灣大選國民黨重新執政，兩岸關係和平發展再出發，相信北京是不會「滿足」於只用「九二共識」處理兩岸關係、推動和平統一的。北京一定會在更高的基礎上促進和統，要「更上一層樓」。



十幾年過去，北京不會只認可「重回原點」、「原地踏步」，這個意向因「習五點」的提出，因「探索一國兩制台灣方案」的提出而至為明顯。因此，國民黨要做好心理準備，一旦重掌政權，不是重拾馬英九的做法、重拾「九二共識」就可以好整以暇的一方面從兩岸和平發展中大撈好處，一方面繼續堅持「不統、不獨、不武」就能將統一問題一代一代拖下去。北京必要求執政國民黨在「九二共識」的基礎上向前走，按照「習五點」劃出的道路往前走。



在馬英九執政後期，北京已經提出了要抓緊商談兩岸和平協議、軍事互信機制及展開政治商談，以此提升兩岸關係和平發展、促進國家統一。這個時候，北京並沒有重申一國兩制統一台灣，更沒有說要探索「台灣版」。之所以如此，大概是北京覺得事情要一件一件辦，要「先易後難」吧。



然而，兩岸許多問題是糾纏一起，很難分開處理的。兩岸和平協議、建立軍事互信機制、商談政治問題，都和各自強調的「國家主體」、「國家主權」分不開，都會牽扯到北京必須堅持「一國兩制」、台灣一定反對「一國兩制」。因此，要想實現和平統一，這些問題是在一個籃子裏，想摘出一個都會扯出其他，剪不斷、理還亂也。



如今「習五點」和探索一國兩制「台灣版」的提出，把解決和平統一的最終方案直接端出來，這個方案如果能談，其他問題迎刃而解，可以不必談。此乃「跳蛙式」戰法，直搗黃龍，然而必須有足夠的武統壓力相配合也。