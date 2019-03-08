不惜歌者苦，但傷知音稀。台灣的蔡英文總統日前在接受日本傳媒採訪時誇誇其談，聲稱希望與日方直接進行「台日安保對話」，這分明是一廂情願，日方至今沒有任何正面回應，只有冷冷一句「沒有考慮」，真可謂熱臉孔貼上冷屁股。其實早在去年五月，日本首相安倍晉三在與中國總理李克強會談時就重申，「僅同台灣保持民間往來」，偏偏蔡英文依然執迷不悟，她到底是真糊塗，還是假糊塗？



台灣媚日情結根深柢固，幾乎到了奴顏婢膝的地步，他們稱之為「台日友好」，可惜神女有心，襄王無夢，這種所謂的友好不過是「單相思」而已。即使在幾年前中日關係處於低谷的時候，日本也不敢公開和台灣進行官方來往，充其量只能在背後搞些小動作，何況現在中日關係逐漸回暖，面對美國的單邊主義，日本更需要中國市場，希望更多經貿合作，怎麼可能為了台灣而得罪大陸？安保對話從何說起？



民進黨在去年台灣九合一選舉中大敗，蔡英文當局不但沒有認真檢討兩岸政策，反而進一步激化矛盾，刻意渲染大陸武力犯台的威脅，行政院長蘇貞昌甚至揚言「拿掃把上戰場」，極盡誇張之能事。對此，大陸方面不屑一顧，連回應也懶得回應。實際上，兩岸實力相差懸殊，民進黨當局愈是操弄政治議題，愈是投靠美國拉攏日本，台灣的處境就更加孤立，日子更加難過。



還是高雄市長韓國瑜比較務實，親自擔任兩岸工作小組召集人，並將率領經貿代表團訪問香港、澳門、深圳、廈門，爭取更多「貨出去人進來」的商機。畢竟，大陸早已成為台灣最大出口市場，台灣平均每年從中獲取七百多億美元貿易順差，遠遠超過台灣對全球貿易的順差總和，民進黨當局肆意製造兩岸對立，哪一方會受到傷害，答案不言而喻。說到底，搞好經濟民生才是根本之道，甚麼台日友好、安保對話，統統都是浮雲。