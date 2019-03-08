中加關係沒有好轉迹象，戰線反而不斷擴大。繼加籍毒販被改判死刑、兩名被捕的加國人被指涉間諜行為，加國出口命脈之一的芥花籽油又被中方取消入口資格，理由是擔心病蟲害。由於此事發生於孟晚舟引渡案開庭前夕，自然又被歸類為中方的報復行動。



包括芥花籽油在內的植物油料是加拿大對華出口的最大宗商品之一，每年出口價值約十八億美元，可以預料，若孟晚舟遲遲得不到自由，將有更多加國出口商蒙受損失。出身於芥花籽農民家庭的加國外長方慧蘭聲稱，中國的禁令沒有任何科學根據；其實，孟晚舟沒有觸犯加國任何法律，加拿大拘捕她同樣沒有科學根據。來而不往非禮也，加國無理粗暴對待孟晚舟，遭到報復是必然的結果，難道中方不該反擊，只能委曲求全，逆來順受？難道上帝尚未為人所知的天書裏寫了一條：包括美加在內的西方國家有欺負中國人的特權？



有人認為加國「司法獨立」，不管中方如何擴大報復範圍，都未必能迫使加國釋放孟晚舟。但反過來說，如果中方不報復，加國就會釋放孟嗎？更不可能！



還有人說，主其事的是美國，加國是迫於壓力而為之，中方不敢拿美國怎麼樣，卻一味對加國出氣，是欺軟怕硬，勝之不武。其實這話大錯特錯，國際關係講究實力，中國鬥不過美國，不得不忍氣吞聲，但中方卻可以狠狠地懲罰美國的走狗幫兇，讓其付出沉重代價，長點記性。加國如今是騎虎難下，可能腸子都悔青了，相信將來再被要求充當打手時，勢必要好好掂量一下，值不值得這麼做。



事實上，中方的報復行動不僅能讓加國感到痛，對其他欲做美國幫兇者也有殺一儆百的效果。只有美國的嘍囉們知道中國人不好惹，十四億人一生氣，後果很嚴重，才不敢對中方予取予求，中國人出門在外才會受到尊重。