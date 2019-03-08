台灣前立法院院長王金平昨日在台北召開「讓世界看見台灣，帶台灣走向世界」記者會，正式宣布參選總統：「我鄭重宣布，參選二○二○年中華民國總統！給我四年，我有自信可以帶領大家實現願景，讓台灣發光發熱。」繼前新北市市長朱立倫後，王金平是國民黨第二位重量級政治人物公開表態將會投入黨內初選，爭取提名，競逐大位。



王金平的參選宣言強調台灣是世界不可或缺的一部分，這也是台灣存在的價值。他指出，政黨輪替二十年來，因為過度的社會動員，在世代、階級、產業和族群之間，產生了無謂的對立與仇恨，造成台灣嚴重的內耗缺氧。王金平確乎指出了台灣有「堡壘由內部攻破」的危機，但解決的辦法呢？他說：「未來四年，是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻，我們不應該再陷入統獨爭議的死胡同與各種假議題的糾葛，而應該務實面對歷史遺留的問題，放眼我們共同的未來。」這是只有方向、沒有路徑的論述。



至於兩岸關係，他認為「人類必須終結戰爭，否則戰爭將終結人類。因此兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣」，並引述南非已故總統曼德拉的名言：「想與敵人和平共處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴。」把這句話作為處理兩岸關係的原則，但面對堅持不排除武力犯台的中共，「與敵同行」，真是談何容易！



一九七五年第一屆立法委員增補額選舉，三十四歲的王金平以十九萬票高票當選，成為當時最年輕的立委。王金平後來擔任立法院院長十七年，橫跨三位總統，成為史上任期最長的立法院院長。他是國民黨本土派的代表性人物，善於溝通、折衝、協調，藍綠通吃，被形容為「只有朋友，沒有敵人」的政壇不倒翁，不過深藍人士卻視他為「藍皮綠骨」。二○一三年國民黨爆發「九月政爭」，時任總統馬英九指控當時擔任立法院院長的王金平涉入司法關說，王險遭開除黨籍和拔除院長寶座，這是他從政以來的最大危機，但最後還是化險為夷，渡過難關。二○一六年國民黨在野，議長易人，王金平的政治生涯原已到了尾聲，但去年的九合一地方選舉，民進黨潰敗，國民黨翻身，包括王金平在內的「黨內太陽」機不可失，自然有覬覦總統大位的「企圖心」。



七十七歲的王金平這次宣布參選總統，被外界認為是最後、也是最重要的一博，他說自己當選「只做一任」，便有「背水一戰」的意味。然而根據各種民調，王金平均落後於黨內外的潛在對手；即使聲勢正盛的韓國瑜不參選，只是王金平與朱立倫二人對壘，王在黨內初選出線的機會亦不大。