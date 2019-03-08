中美貿易戰仍在討價還價之際，美國發動盟友杯葛華為的行動不斷升級，然而並非每個西方國家都如此蠻不講理。意大利計劃於本月底習近平訪問之時，跟中國簽署諒解備忘錄加入一帶一路倡議，倘屬實將成七大工業國中第一個確認一帶一路的成員國。意大利財長特里奧表明，期望將一帶一路倡議作為意大利經濟的下個主要增長動力。



自中國提出一帶一路以來，西方輿論便不停潑冷水，最常見的是將中國妖魔化，指控中國藉一帶一路建設讓發展中國家陷入「債務陷阱」，從而讓中國操縱當地政經命脈。但事實是否如此呢？早前有報道指中亞國家吉爾吉斯計劃將部分領土割讓予中國以償還貸款，惟當地領導人迅速闢謠，強調吉爾吉斯能在最後期限前清還債務。很明顯，西方輿論一味將這種各取所需的國際經貿活動簡化成經濟侵略，完全無視背後帶動的商機正是發展中國家最迫切需要的。



意大利雖然不是發展中國家，但經濟增長乏力，其主權債一直處於高水平，在歐元區國家中僅次於希臘，跟中國建立經貿關係有百利而無一害。很可惜，如此正常交流又被美國妖魔化，白宮國家安全委員會發言人隨即跳出來，指一帶一路在經濟上不可能為意大利帶來好處，更會損害意大利的國際形象，危言聳聽，莫此為甚。



正如中國外交部所說，目前已有一百五十多個國家和國際組織積極參與共建一帶一路，美國自己搞單邊主義又不許別國共享發展機遇，到底是甚麼邏輯？何況意大利作為獨立主權國，有權決定跟誰人合作。說到底，抹黑不聽其指揮的國家一直是美國維持霸權的伎倆，想當年美國指控伊拉克前總統薩達姆擁有大殺傷力武器而調動大量兵力剿殺之，事後證實子虛烏有，已是一例。然而今時不同往日，同樣手段想應用在中國身上，效果已大打折扣。