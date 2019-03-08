內地股票市場熱火重燃，證券行門限為穿，開股票新戶口的客人多得應接不暇，A股「大時代」儼然再臨。



近日的利好消息紛至沓來，先有國際證券指數大幅度提升內地A股所佔比例，由百分之五，一下子升至百分之二十；中美兩國的貿易戰又行將結束，雙方快簽署協議；國家新政策更提出要振興股市，以拉動經濟發展；總理李克強剛發表政府工作報告，宣布減稅兩萬億元人民幣，由是使內地股票市場，變得滿盤皆活。



中國市場往往一放就亂，一亂就收，不少人擔心今趟亦然，故從盛景中卻看出危機來。危機是一定會有的，泰極定然否來，但如今是否已到了亨泰至極之時呢？我說嘛，那還遠哩。



二○○八年金融海嘯之後，全球多國實施量化寬鬆政策，大水灌溉，股票市場一片興旺，偏生香港和內地股市顧影自憐。二○一七年之前，美國、歐洲多個股票指數早已創出歷史新高，紀錄一破再破，只有香港恒生指數和上海證券指數像是拉牛上樹，欲振乏力。



到了二○一八年，就連恒生指數也創出歷史新高，至此，斯人獨憔悴者就只剩內地A股了。很多人擔心當前的A股會泡沫爆破，但讓我告訴你，上證指數的歷史高位是六千一百點，如今只是三千一百點，那A股何時才算過熱？待升上六千一百點之後再說吧。



同樣的話，本欄在二○一七年說過兩次，一次是恒生指數升至二萬五千點時，一次是升至二萬八千點時。其時不少評論者都擔心港股過熱，股災會轉瞬即臨，但筆者卻說，待恒指升上三萬三千點的歷史高位後，才擔心不遲。結果恒生指數於二○一八年初升至三萬三千點，隨後才大幅度回調。



歷史有歷史的規律，股票市場也是歷史一部分，它雖然難測，但不至於完全無迹可尋。