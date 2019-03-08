律政司該檢控的玩放生，應檢控的又一再失誤甩漏！自從來了個民望長期「墊司底」又「墊官底」的律政司司長「僭建驊」，律政司遂淪為「亂政司」，司法再難以彰顯公義，而法治的所謂核心價值，一旦出現如此大的偏差，除了笑話百出，就是淪落至令人不忍卒睹，其「德不稱位，能不稱官」已寫在牆上！



這令老朽想到古人所說：「官者無關梁，邪門啟矣；朝廷不責賢，正路塞矣。」選任官員不嚴格把關，不正之門就會開啟；朝廷不求取賢人，入仕的正道就會阻塞。古人知道的道理，何以今之在上者不知道？養一班烏合之眾的廢柴高官，卻想推進香港成為粵港澳大灣區的龍頭大哥，這不是與「向和尚借梳」一樣滑稽嗎？



日前，社民連主席吳文遠涉襲擊梁振英一案，被高院改判無罪。法官在判詞中就律政司檢控決定提出質疑，指控方其實有確鑿證據指控吳襲擊梁振英，律政司卻選擇告吳襲擊總督察，其檢控決定不合常理。律政司胡亂檢控，法官直斥做法「令人不安」，無疑向律政司當頭棒喝：你瞓醒未啊！



吳文遠脫罪後高舉起V字手勢，大有「公義」得以伸張的氣概，但其實佢甩難全因律政司無能，為了遷就梁振英而不當檢控，檢控程序不行正道，走了歪路，遂使豎子得以笑到見牙唔見眼！



律政司一再出現「檢控偏差」，像之前以「不誠實取用電腦罪」檢控一名涉洩露試題的老師，結果被法庭裁定檢控不當，更連帶十五宗被控同樣罪名的案件需重新處理，包括的士司機涉偷拍餵哺母乳的女乘客一案；律政司「電腦」、「手機」不分，老朽懷疑其或有認知障礙，否則怎會一再犯下如此低級錯誤？



說起來不能不令人悲催，律政司是司法公義的守護者，卻一再檢控失誤，淪為法治的掘墓者，「法治的核心價值」淪為怒海孤舟，風雨飄搖，究竟特區政府如何「有擔當」？