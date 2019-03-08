香港愈來愈多「雙職婦女」，一方面投入勞動市場，另一方面又要扶老攜幼、照顧家庭，面對雙重壓力，殊不容易。



筆者所屬政黨的婦女事務委員會，在三八婦女節前夕發起請願行動，向政府表達婦女訴求，並且提出多項優化生育政策及配套的建議，以減少港人生育的顧慮。



將法定產假延長至十四星期，是婦委會多年來爭取的目標，政府早前在施政報告建議延長法定產假至十四周，女公務員增至十四周的有薪產假即時生效，雖然不少企業跟隨響應，但目前仍未全面落實，希望當局盡快落實相關政策，並逐步將產假薪酬增加至全薪，讓在職女性有更長時間作產後休養及照顧初生嬰兒。



不少基層婦女都要外出工作幫補家計，但現時社區的託兒服務不足，有時被迫「獨留兒童在家」，增加發生意外的風險。財政預算案雖然有回應增加幼兒託管服務的建議，但新增名額太少，期望政府大幅增加託管名額，提供彈性託管時間服務，同時亦應設立「社區緊急暫託服務」以及二十四小時服務熱線，協助有緊急需要的家長。



婦委會其他建議還包括：支援婦女就業，建議開辦更多適合婦女就業的社企計劃及培訓課程，為婦女在地區上作就業配對，避免婦女因跨區工作而打擊就業意欲；全面支援及推動母乳餵哺，並長遠訂立推廣母乳餵哺政策；推動家庭友善政策，積極向僱主推廣五天工作制，及彈性上、下班時間，讓僱員享有更多家庭生活時間。同時，逐步落實十七日有薪勞工假，讓工作與生活更加平衡。



此外，建議增加接種HPV疫苗追加群組，為適齡中學女生及廿六歲或以下女性免費接種子宮頸癌疫苗，以達到最佳覆蓋率及防疫成效，長遠亦有助減輕政府日後就子宮頸癌帶來的醫療負擔。