「以經濟建設為中心」，不談政治，已成為中共的基本路線。當前內外交困，內部經濟下行，金融風險嚴峻；外部貿易戰雖呈現緩和態勢，但不確定性仍然巨大。而無論是內部宏調還是對外開放，雖由國務院在大會堂作報告，而許多實際工作則操之於中央財經委員會及其辦公室。



自中共十八大後，中央財經領導小組從幕後走到前台，步步擴權，十九大後更進一步升級為中央財經委員會，成為經濟中樞。其下設的中財辦也成為「經濟軍機處」，舉凡對外貿易戰，對內防風險、去槓桿、金融改革等，都由中財辦統籌，內設的各組也在二○一四年改為實體化的局。各位局長也隨之水漲船高，紛紛升任要職，遍布國務院各財經衙門。



早前，中財辦經濟一局局長王志軍晉升工業和信息化部副部長。一局是財辦最核心的部門之一，主管宏觀經濟工作，對於處置影子銀行、房地產泡沫、國企高槓桿、地方債、違法集資等事關經濟全局的工作，多需匯總至一局，可見其重要性。



王志軍的前任局長劉國強，二○一六年晉升中國人民銀行行長助理，去年再升人行副行長，並且兼任國務院金融穩定發展委員會辦公室副主任。金融辦是統管「一行兩會」的決策監管中心，劉國強因此成為具體操盤手之一。



中財辦四局則主外，負責國際經濟。局長廖岷去年升任中財辦副主任兼財政部副部長，專項負責中美經濟對話、中德財金對話等工作，是貿易談判團隊的主要成員。其前任局長方星海二○一五年升任中國證監會副主席，操刀證券市場改革，在深港通、滬倫通、科創板、註冊制改革等方面都扮演了重要角色。方、廖兩人都來自上海，前者原任上海金融辦主任，後者原任上海銀監局局長。



值得注意的是，中財辦主任劉鶴兼任副總理，分管工業、科技、金融、貿易談判等工作，王志軍、劉國強、方星海、廖岷等人分別調升工信部、人行、證監會、財政部等國務院財經要津，黨政一體，加強了中財辦對經濟事務的全盤執掌。



在十九大之前，中財辦只是普通部級單位，其主任兼任國家發改委副主任，只是普通部級幹部，身份是領導人幕僚。而十九大之後，中財辦主任升格為兼任政治局委員、副總理，位列國家領導人，地位遠高過發改委。故此，在主任之下，新增設了正部級的常務副主任。這種配置方式與中組部、中宣部等單位持平。國務院研究室副主任韓文秀，回爐中財辦，負責常務工作。韓文秀也是中財辦老兵，曾任經濟一組（一局前身）組長，是重要的財經智囊。



此外，中財辦綜合局局長蒲淳、經濟二局局長尹艷林，都在二○一七年就地晉升中財辦副主任，留守大本營，二人都參與過眾多經濟文件的起草組。財辦局長仕途之順、升遷之速，傲視同儕。這也真切反映出當下中國經濟領導新體制下的權力輕重遷移。