神州觀察：查禁加國芥花籽　還以顏色懲幫兇

加拿大政府不顧中方極力反對，執意抓捕華為太子女孟晚舟，日前更正式啟動引渡事宜，被指濫用司法程序，淪為美國政治打壓中國的幫兇。中國政府若不能果斷還以顏色，懲而戒之，勢必會令更多國家有樣學樣，爭相加入圍剿中國的行列中來。



中國海關總署近日以病蟲害為由，取消了加拿大一家公司的芥花籽進口許可，可謂打到了對方的痛處。事關芥花籽是加國主要農業產品之一，每年的生意額高達十九億美元，而當中大部分生意就是和中國做，難怪加國外長對此深表擔憂，認為中國此舉沒有合理解釋，指禁運乃出於政治報復。



這就奇怪了，當初抓捕孟晚舟的時候，中國政府指摘加拿大幫美國實施政治打壓，加拿大死活不認，非說是公正獨立的司法行為；如今中國以經濟安全為由查禁芥花籽，且確實檢出了多種有害生物，一切都是依法依規行事，加拿大卻反過來將之說成是政治報復，明顯是賊喊捉賊。



其實就算中國對加拿大採取報復行動，也是活該。都說國與國之間只有永恒的利益，中加兩國合得來便多做些生意，合不來便少做些，不做也行，大不了各自修行，彼此河水不犯井水即可。然而加國政府不但對美國言聽計從，還落井下石，助紂為虐，又是禁用華為5G設備，又是抓捕孟晚舟，忙得不亦樂乎，根本不問是非曲直，對於如此沒有立場原則的國家，完全不需要客氣。



事實上，對於加國甘做美國幫兇的行徑，中國近期已經展開連串反制措施，包括將加籍毒販改判死刑，抓捕兩名涉嫌間諜活動的加拿大人；至於農貿產品交易方面，加拿大的小麥、大豆亦外銷中國，中美貿易戰開打後，相關銷量更進一步提升，對加國農民本來是好事，可惜一手好牌硬是讓對方打爛了。



可以見到，自貿易戰開打以來，美國一直對中國窮追猛打，並且拉攏威逼西方國家聯手制華，一些國家或迫於美國淫威，或因自身利益需要陸續加入打壓中國陣營，毫無道義可言。加上彼此間在意識形態領域不可調和的矛盾，一個個如蟻附羶，各懷鬼胎，必欲置中國於死地而後快。對此中國根本別無選擇，所謂人不犯我，我不犯人，怎麼說也是全球第二大經濟體，對付不了美國，但懲治幫兇、以儆效尤還是很有必要。



有理有節地與對手周旋，這個策略永遠也不會過時。像早前對澳洲煤炭實施的禁運令，華為公司近期開誠布公接受各界監督，乃至反訴美國政府違憲，皆是遵循此一原則。相反，國內某些以愛國主義綁架輿論，盲目吹捧華為，或藉機斂財等行為則非常不智，當局仍需慎重對待。



