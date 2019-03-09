正論：議而不決成痼疾　豈止啟德空蹉跎

時任國務院總理朱鎔基曾痛批港府「議而不決、決而不行」，令香港錯失機遇，想不到回歸廿二年後的今日，港府劣根性不改，僅啟德單軌列車提出逾十年不見蹤影，「起動九龍東」動不起來，就是議而不決、決而不行的又一明證。



啟德發展區一直被港府視為發展新動力，早在○七年已提出「起動九龍東」發展大計，以郵輪碼頭、啟德體育城為重心，發展本港第二個核心商業區。可惜理想很豐滿，現實很骨感，別說郵輪碼頭十室九空，猶如死城，啟德體育城更是沙塵滾滾，十畫未有一撇，就連原擬斥資一百二十億元興建的架空單軌列車，自○九年土木工程拓展署進行初步可行性研究後，至今沒有下文。



根據當局構思，單軌列車整條走線全長九公里，設有十二個站，連接港鐵九龍灣站並橫跨觀塘避風塘，是貫穿區內的最主要交通設施。本來土拓署完成可行性研究後，一二至一四年已進行公眾諮詢，詎料議而不決的老毛病發作，當局於一五年又分兩階段再進行可行性研究，其後又進行中期公眾諮詢。更不可思議的是，發展局局長黃偉綸去年透露可行性研究將於同年完成，但現在就快踏入一九年第二季，仍然研究不出所以然來。研究復研究，諮詢復諮詢，單軌列車一直只聞樓梯響。



正如區議員指出，港府在這麼多年間進行了「兩諮三研」，不可能毫無結果，拖拖拉拉的原因，無非想半途而廢，無心興建單軌列車。問題是，啟德人口不斷增加，多個私人屋苑、公屋和居屋相繼入伙，加上原有人口，交通早就不勝負荷。尤其是沙中線醜聞多多，啟用無期，居民出行極之不便，如今連單軌列車都想「走數」，所謂的第二個核心商業區連交通配套都殘缺不全，簡直笑話。



港府不缺錢，財政儲備之豐厚幾乎冠絕全球，偏偏有錢也辦不了事，由房屋到基建，由教育到醫療，由社福到安老，無一不是亂象叢生，啟德發展區的亂象不過是冰山一角而已。歸根究柢，港府高官個個抱殘守缺，做一日和尚敲一日鐘，做事既無長遠規劃，又無寬闊眼光，一遇阻力即跪低。單是房屋問題，一味頭痛醫頭、腳痛醫腳，卻沒想過一個社區必須有完善規劃，不是建了屋就萬事大吉，交通配套、社區設施、醫療教育缺一不可。



舉個例子，本港交通基建蝸行龜步，道路使用者卻快速增加，○六年至一六年的十年間，私家車增加近五成，領牌車輛亦增加三成五，但道路基建僅增長半成，甚至連泊位亦沒有追上需求，正是港府規劃鼠目寸光的典型。更何況當局監管機制形同虛設，基建無一不延誤，無一不超支，無一不揭發質量問題，當其他地區全速發展，香港卻蹉跎歲月，一事無成何足為奇。



一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。回歸廿二年，香港亂足廿二年，也迷失了廿二年。港府只知坐而論道，香港失去的豈止一條單軌鐵路，競爭力跌跌不休才是最大問題。



