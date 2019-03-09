世界視線：移民問題擾歐洲　匈牙利拍案而起

移民問題持續困擾歐洲，有「歐洲特朗普」之稱的匈牙利總理歐爾班最近放出狠話，聲稱如果歐盟不把對移民寬容的政策強加給該國，歐洲還是那個「自由的歐洲」，但如果強迫匈牙利改弦易轍，便不排除歐盟有解體的可能。



歐爾班堪稱歐盟內部反移民的旗手，「正牌特朗普」為了在美、墨邊境興建圍牆，搞得焦頭爛額，歐爾班卻已在匈牙利和塞爾維亞邊境修築了兩道圍牆，當時意大利副總理薩爾維尼尚未嶄露頭角；之後又與意大利、波蘭等在反移民戰線上組成聯盟，並聯同波蘭、捷克及奧地利等國家，拒絕聯署聯合國難民協議。



歐爾班不僅拒絕布魯塞爾接收歐盟的移民配額，高舉「捍衞國家主權」的旗幟，又以「保持純淨歐洲文化」、「拒絕國家伊斯蘭化」為藉口，贏得不少選民的支持。在國內，歐爾班政府去年通過被稱為「史上最嚴厲」的移民法案，大幅提高組織非法移民，以及為相關犯罪活動提供資金者的罰則，又修改憲法賦予國會權力，凡未經國會同意者，不得將移民安置到匈牙利境內。



匈牙利對待移民的鐵碗政策，與身為歐盟「龍頭」的德、法倡導的「大愛包容」大相逕庭，自然成為被狙擊的對象。去年九月，歐盟啟動《里斯本條約》的懲罰機制，制裁匈牙利「民主倒退」，然而後者毫不買帳，在聯合國人權理事會上高調反擊，強調「移民不是基本人權」。根據歐盟規定，嚴重違反歐盟價值觀的成員可被剝奪在歐盟的投票權。問題是，此一懲罰機制的門檻甚高，必須先獲得歐盟全體成員國一致同意方可成事，外界一般預料波蘭將會力挺匈國，歐盟所謂「制裁」，很可能只是政治姿態。



最重要的是，移民在歐洲各國引發一系列社會問題，並不是簡單地譴責反移民政客「民粹」就可以解決問題。德國總理默克爾在移民政策上大失民心，最終只能黯然引退；「黃背心」運動擴散至多國演變成反移民示威，足以說明問題。今年年中歐洲議會進行選舉，匈牙利當局便明言，目標是讓反移民政府成為歐盟主導，正是自恃民氣可用。



