功夫茶：限制醫療券用途　港府淨係識虐老

港府冇靈魂、冇神經、做嘢頭痛醫頭，腳痛醫腳，同用「鋸箭法」嗰位蒙古大夫冇乜分別，呢嗱，話口未完又有新猷喇！



話說港府正檢討長者醫療券使用情況，計劃為長者使用視光師服務，訂立每兩年一千港元嘅上限。利益受損，業界代表自不然嘈到拆天，批評做法限制長者選擇，擔心有啲老人家為咗慳錢唔去驗眼，影響視力；又強調相關限制歧視視光師專業，質疑點解淨係針對視光師服務，而唔係其他專業人士。



正所謂樹大有枯枝，的確有個別視光師將醫療券當提款機。數字顯示，視光師申報醫療券總金額由一五年嘅三千七百萬元，急增二十倍去到舊年嘅七億六千萬元，以全港約七百名視光師參加醫療券計劃計算，平均每人申報一百萬元，食水之深令人咋舌，話當中冇景轟，三歲細路都唔信。



之但係正如業界所講，長者醫療券濫用問題嚴重，驗眼服務只係冰山一角。好似試過有老人家去睇中醫，五日藥費連診金高達四千蚊，將累積嘅醫療券一鋪清袋，擺明畀人當羊牯咁劏，至於無良店舖向長者推銷貴價海味、健身補品等，更加係五花八門，無奇不有，當局厚此薄彼，捉啲唔捉啲，點講都講唔通，亦好難怪業界㷫過辣雞。



真係諗極都唔明，「黑的」濫收車資，警方會派人打擊；無良海味店以両代斤，海關會暗中放蛇；劏客惡導遊亦會被旅議會釘牌，點解唯獨長者醫療券亂象叢生，官老爺可以視而不見，見而不理？大家有眼見，衞生署話就話有機制懲處唔遵守計劃嘅服務提供者，甚至唔排除送官究治，但如果真係有揸正嚟做，殺一儆百，就唔會搞成今日咁。家陣官老爺唔去堵塞漏洞，反而向長者重重設限，本末倒置，卸得就卸，仲有冇再不負責任啲吖。



講開又講，要杜絕醫療券被濫用，除咗加強監管，仲有好多嘢可以做，爭在港府有冇心嘅啫。最簡單一樣嘢，家陣醫療券累積上限係五千銀，其餘要畀番庫房，部分長者諗住食得唔好嘥，係唔係都用晒先算，咁搞法，等於變相令奸商有機可乘，一次過呃到盡。查實一早有人建議取消醫療券累積上限，甚至可以掉番轉頭，效法保險公司嘅做法，每年向冇用到醫療券嘅長者派發獎勵，一來鼓勵長者保持健康生活，二來減輕公營醫療負擔，一家便宜兩家着，何樂而不為。



不過嘥氣喇，特衰政府出名嫌貧棄老，莫講話全民退休保障打死都唔肯做，連長者綜援申領門檻都想話收緊，旨意佢哋喺手指罅漏多少少出嚟孝敬老人家，仲難過從石頭裏面榨出血！



