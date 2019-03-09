中美貿易摩擦，重心不在貿易，而是在其他政經領域。美國打擊中興，圍堵華為，表現出的是霸權主義的任意妄為。中國在貿易談判上即使作出了讓步，中方既不能從此制止美國在貿易方面作出進一步的刁難以及欺壓，也化解不了美國在其他方面對中國的攻擊。



華為被美國的圍堵，便是中國能否在貿易以外的戰線裏抵抗美國的重要指標。華為的問題不是華為一個企業的問題，而是關乎國家的整體利益。



華為若有侵犯別家企業的知識產權，這只是屬於民事糾紛，誰對誰錯仍有待審判。



就如蘋果、三星以及高通等的知識產權糾紛，反反覆覆，難言誰才是侵權者，也因此沒法決定華為有侵權行為，更不能據此像美國那樣差不多是用治外法權來對付華為的員工。



美國政府指摘華為的設備會危及美國的國家安全，可是卻拿不出任何確實的證據來。反而在國際上已經有足夠的證據，證明美國利用科技企業不法地侵入和竊取別國政府、企業以及個人的資訊，實際上美國就是賊喊捉賊。要對付美國這樣橫蠻無理的指控以及訴訟，中國和華為不能那樣退縮迴避，任人魚肉。



在華為方面，現在變成控訴加拿大政府在拘禁孟晚舟過程的不法舉措，也起訴美國政府限制聯邦機構購買華為產品違反了美國憲法。這都是依照美加的法律來進行反擊。成敗與否難料，但是表現積極進取，不任人宰割。



外交部長王毅在記者招待會上，明正地指出華為事件「不是甚麼單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。」因此，中國政府要採取一切必要的措施來維護。維護的不僅是中國企業的正當權益，而是「一個國家、一個民族的正當發展權利」。



王毅的表態，一反過往的軟弱和含糊，而是公開明白的把當前美國欺壓的性質說清楚，也把中國立場擺明。中國政府有着義不容辭的職責，一如內地評論所說，這才是「外交為民」。



中美關係，一直以來內地有主張是繼續韜光養晦，低頭讓步，委曲求全，以為這樣做便如早年那樣可以瞞騙過關。卻不知道，美國優先的政治外交政策，是以華為敵，不達到目的不會罷休。



美國的政策和官員不可能全用錢收買，收買一批，還有另外一批反對，因為這是美國霸權的生死攸關、利害之爭。除非中國不復興，否則無終結之途。王毅代表的據理力爭，是中國應對唯一之策。