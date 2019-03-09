中美開打貿易戰以來，山姆大叔對港事務和「一國兩制」愈加「說三道四，指手畫腳」，為香港的反中亂港集團撐腰打氣，把香港當成棋子向北京施壓。



繼美國駐港總領事唐偉康最近發表了一通攻訐北京「收窄政治空間」、「威脅香港營商環境」之後，日前美國商會又交意見書指，對香港擬修改《逃犯條例》，聲稱持「強烈保留」，且表示香港市民和在港的外國商界組織都對內地法律和司法制度深感憂慮。該意見書稱，內地訴訟程序有嚴重缺陷，包括缺乏獨立司法機構、欠缺公平的公開審訊、司法制度經常被濫用，將一些商業利益糾紛定為犯罪……



山姆大叔抓住香港修改《逃犯條例》，以處理「去年一名港男在台灣涉嫌殺害女友後逃回香港的案件」大做政治文章，肆意妖魔化中國內地的司法制度，挑唆煽動「香港市民和在港外國商界組織」反中反華情緒，居心甚為歹毒險惡，完全不像一個「商會」組織之所為。更可惡的是，他們的攻訐、抹黑，拿不出一件事實案例，就信口開河、胡言亂道，其手法之卑劣和山姆大叔公然誣陷華為手機有甚麼「後門」、「從事間諜活動」，且拿不出半點證據的無恥造謠如出一轍。



同樣可笑的是，山姆大叔一方面起勁兒的攻訐中國的司法制度，一方面在抓捕華為副董事長孟晚舟事件中，又面目猙獰的在全世界面前展露了自己「濫用司法」、以司法搞政治迫害的虛偽、霸道和混帳。見過無恥的，沒見過這麼無恥的，全世界只有山姆大叔有這麼不要臉的臉皮。這不奇怪，山姆大叔為了自己的私利，為了所謂「美國優先」，是從來不會把臉皮、把要臉不要臉計入成本的，他們信奉只有無恥才能無敵。不過，無恥就像許多「搗鬼」一樣，有術，也有效，但「成大事者幾稀」。



香港回歸後，美國人在香港要幹的大事有兩件，一是充分利用「一國兩制」撈盡好處，一是充分利用香港在更大的戰略目標上向北京施壓，撈取更大利益。前者只要守規矩沒有問題，後者則稍有不良動作就違規，幹不成也。