這些年，中國軍費開支一直成為西方傳媒炒作話題。根據官方數字，新一年度中國國防預算是一點一九萬億元人民幣，折合美元大約一千七百七十多億，比去年增加百分之七點五，連續四年維持個位數增長，意味着中國軍費開支已告別高增長年代。饒是如此，仍被部分西方傳媒拿來大肆渲染，「威脅論」甚囂塵上。



其實，中國軍費開支僅佔GDP百分之一點三，反觀一些發達國家普遍佔百分之二以上，美國更超過百分之三，不管近年中國軍費增加多少，也遠遠無法相提並論。美國今年的國防預算是七千一百六十億美元，中國還不足其四分之一，到底誰才是最大威脅？起碼中國軍艦不會開到別國門口耀武揚威吧？



很明顯，中國軍費開支不是太多，而是太少。過去中國軍隊底子薄弱，武器裝備落後，即使經過近年來的更新換代，仍然不足以應付實際需要。君不見，面對美方的軍事挑釁，中方往往息事寧人，無法予以強力反擊。相反，美國對俄羅斯就不敢如此明目張膽，原因很簡單，俄羅斯擁有足以與美國抗衡的軍事實力。所以說，中國確實需要全力提升軍備，特別是加快發展戰略核力量，該做的事就要做，該花的錢就要花，不必理會其他國家說三道四。



當然要達到強軍目標，做到「召之即來、來之能戰、戰之必勝」，除了提升軍事裝備，更重要的是提高軍隊素質。日前軍報透露，解放軍在演習中頻頻失誤，反映作戰觀念落後，跟不上形勢需要。尤其不堪的是，這些年軍隊腐敗嚴重，郭伯雄、徐才厚、谷俊山、房峰輝……軍中老虎一大批，他們侵吞軍費，買官賣官，導致士氣渙散，戰鬥力成疑。當年有人問抗金名將岳飛，天下何時太平？岳飛答：「文官不愛錢，武官不怕死，天下太平矣！」如今也不例外，解放軍能否擔當保家衞國的重任，關鍵不在於軍費增多少，而在於軍隊素質如何。