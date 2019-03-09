社民連主席吳文遠襲擊前特首梁振英一案，日前被高院改判無罪兼撤銷刑期，吳文遠聞判後興奮得舉起Ｖ字手勢，一眾支持者亦彈冠相慶。其實，吳文遠得以脫罪並非因被冤枉，而是得益於律政司的胡亂檢控，吳文遠明明是襲擊梁振英，律政司卻檢控其襲擊一名署理總督察，連法官都直斥律政司做法「令人不安」，這是律政司淪為「亂政司」又一證明。



此案判決後，坊間又是一片嘩然，狠批律政司檢控「甩漏」。事實上，律政司人員質素低劣，糊塗官亂告糊塗案再三發生，包括以幾乎「百搭」的「不誠實使用電腦罪」來檢控非禮案、偷拍案、洩密試題案，結果被法官狠批是電腦、手機不分，愚蠢無知。



然而，律政司僅僅是檢控甩漏這麼簡單嗎？綜觀近年發生的許多檢控甩漏個案，其實有規律可循，受益者多為反對派人士，譬如法庭處理一四年佔旺案時，由於律政司未有及時呈交排期申請，差一點令案件撤控，一眾被告幾乎逍遙法外。另一方面，涉及反對派的案件，律政司的檢控不是拖拖拉拉，就是放棄了事：佔中案五年過去了，大部分搞手毫髮未損；黑金案禍港殃民，金主漢奸黎及收錢政客全獲放生；還有漢奸黎涉刑恐東方報業集團記者一案，也是一拖再拖，泥牛入海無消息，若說律政司不是刻意包庇，小學生都不相信。



相比之下，對於被指犯法的建制人士及普通市民，律政司的檢控快夾狠。佔中期間發生的七警案、朱經緯案，速檢重判；向漢奸黎投豬雜的三位反佔中民間義士案，速檢重判；拾荒婆婆賣一蚊紙皮，也難逃被檢控的命運。很明顯，律政司並非僭建司長鄭若驊所說的「不偏不倚」，而是偏好黃色；不是「無懼無畏」，而是畏懼有外部勢力撐腰的反對派。香港的「刀把子」部門掌握在誰人手上，成為誰人的政治鬥爭工具，還用問嗎？