二○二○年總統大選選戰開步走，現任總統蔡英文是民進黨唯一參選人，但不同民調都顯示她的支持度在低處徘徊，而國民黨初選機制拍板後，前立法院院長王金平宣布參選，上屆敗選的朱立倫亦鐵定加入競逐；然而，他們都不是台灣選民的最佳選擇。



不論是大眾傳播媒體，還是網絡社交媒體，乃至政治圈，都在擔任「造王者」的角色。台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，幾乎每天都被問到同一個問題：是否參選總統？有關的總統選舉民意調查，亦必定把柯韓二人列入潛在參選人，而不同機構做的民調，二人的支持度都是領先民進黨和國民黨的參選人。明年初總統大選如果沒有柯文哲和韓國瑜，可能會影響投票率。選民已經厭倦藍綠對決的老戲碼，蔡英文與朱立倫對決，不就是上一屆的翻版嗎？即使有可能翻轉，朱能勝蔡，但都是老臉孔，又有甚麼看頭？如果是王金平挑戰蔡英文，那就更加不忍卒睹了。由期待「柯韓對決」到製造「柯韓對決」，除了是媒體「鼓動風潮，造成時勢」，民意更是熱切希望見到「柯韓對決」。



台灣的民主政治發展漸趨成熟，去年底的「九合一地方選舉」結果，凸顯了政黨政治正在衰敗沉淪，選民自主自決，擺脫政黨的綁架，「人民最大黨——討厭民進黨」眾志成城，擊潰民進黨，亦對國民黨提出警示：政黨是工具，人民才是目的！明年初的總統大選，選民似乎不願意等到投票才來自主自決，現在就要選擇參選人！



柯文哲一四年以政治素人之姿，令國民黨失去首都的執政權，民進黨人當然會說：「這是因為我們禮讓，不提名候選人，並且傾全力支持柯文哲，他才能選上市長。」然而，民進黨當年是因為無勝算，乃藉「綠白合作」，搞垮國民黨。去年底的台北市市長選舉，民進黨參選人姚文智落選，柯文哲在藍綠夾擊下，僅以數千票之微險勝國民黨，連任成功，已成氣候。從柯文哲最近的言行，包括南下高雄探望陳水扁，在台北亦去拜會「獨派大老」李登輝，取悅深綠陣營；韓國瑜的聲勢比他強，民調比他高，他亦開始酸言酸語，「逐鹿中原」的企圖路人皆見。



人氣超越藍綠的韓國瑜，被媒體及民調機構視為最強總統參選人，至於是否參選，他未置可否。剛剛上任高雄市長，參選總統會遭質疑正當性有問題，但是挺韓者認為，只要人民支持便有正當性！朱立倫、王金平先後表態參選總統，當然是要爭取韓國瑜的支持，但他卻有「手心手背都是肉」的難處，於是「韓粉」便說：參加黨內初選，諸事大吉！



「柯韓對決」如成事，即是庶民政治抬頭，精英政治靠邊站！