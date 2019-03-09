七十七歲高齡的台灣前立法院院長王金平宣布角逐明年總統寶座，揚言只做四年，有信心帶領台灣發光發熱，結束兩岸敵對關係云云。然而其造勢大會星光黯淡，黨內沒有一個大佬出席支持，加上其「藍皮綠骨」形象深入民心，深藍黨員並不賣帳，恐怕他連黨內初選都未能過關，遑論登上大位。



王金平最為人詬病是他與馬英九的恩怨，二人因關說案鬧翻，儘管最終安然度過，但樑子至今沒有化解。他在回憶錄中承認，太陽花學運之所以一發不可收拾，學生之所以順利佔領立法院，是得到其保護，並對學運予以高度肯定，這顯然跟時任總統對着幹，也跟國民黨立場背道而馳。事實上，太陽花學運可說是馬英九以至國民黨丟失政權的轉捩點，而學運背後有綠營手影更是人所共知的事，難怪王金平是人是鬼令人質疑。



另一方面，王金平時常有意無意將韓國瑜掀起的「韓流旋風」歸功於自己，指自己為其助選出力，有很大功勞。正所謂寧買當頭起，姑勿論他是否有功，與其讓一個高齡黨員出選，何不讓風頭正盛的韓國瑜出選？雖然韓至今仍強調無意參選，但以其黨內無人能及的人氣，變數依然存在，「黃袍加身」一幕是否永遠不會出現，一切言之尚早。



最蹺蹊的是，駐台加拿大記者寇謐將最近撰文狠批韓國瑜帶動的「韓流」，不僅是撕裂台灣的毒藥，更是對民主社會的威脅，指摘韓滿口謊言。狠話說盡，但並未提出確實證據，令人大惑不解。其實只消看看寇謐將曾任「小英教育基金會」《想想論壇》英文版主編，便不難發現其撰文動機和立場。很明顯，民進黨面對「韓流」來勢洶洶慌了手腳，拿對方沒轍，惟有玩抹黑。隨着總統提名期逼近，對韓國瑜的人身攻擊必然愈演愈烈，誰人對台獨威脅最大，誰人對蔡英文連任最不利，呼之欲出。