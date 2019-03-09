中國內地的政治制度跟香港、台灣相比，何者較優？大抵現階段仍是港、台勝於內地，但若問政治、社會危機何者較大，則恐怕亦是港、台大於內地。此話怎講？因為內地雖然政治保守，但人民頗理智；港、台政治較開放，百姓卻十分盲目。



文化大革命是十年浩劫，其時的政治制度封閉固然有以致之，但以歷史眼光看來，最大問題是當時中國的民智低落，人們對上位者盲從附和，任其擺弄，所以百姓與其將責任歸咎於某些領導人，倒不如歸咎於自己的愚昧。



當前中國會否重蹈覆轍，爆發出大型的政治、社會危機？近日，筆者常到內地走動，跟當地人閒聊，較深入認識後，覺得所見的多是理智客觀之人，我由是私心竊喜，覺得社會不會出大亂子。內地的制度遠未完善，但人們洞若觀火，心中了了分明，私下交談亦敢於指出各種弊政，這就叫成熟的社會，即使官僚有心為惡，也找不到足夠的人去盡信盲從，那就釀不成大禍事了。



香港與台灣則不然，很多人自以為聰明，更盲目相信所擁護的制度是至善完美，對自己的信仰沒一點批判之心，這樣的社會才最危險。香港的佔領行動、台灣的「太陽花學運」，都是一批愚民受政治野心家擺弄，而造成社會亂象。事後證明，兩個運動都是無甚意義，對社會的破壞大於建設。



當日參與文革的群眾，不少也堅信自己捍衞的制度是至善完美，運動領導者是群眾當中的紅太陽，人們只是在違法達義，追求心目中的理想國度云云。事隔數十年，不少參與者回思往事，才驚覺自己當日竟是如此一個任人擺弄的大傻瓜。



文革時期人們盲信的甚麼主義，事後證明是錯的，今日如果你對自己的政治信仰毫不懷疑，你又能確信不會站錯邊嗎？沒有懷疑精神的社會，就是最危險的社會。