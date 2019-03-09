中國總理李克強日前發表的政府工作報告，細數了不少中國過去一年，面對深刻變化的外部環境，特別是中美經貿摩擦帶來的衝擊，國內經濟下行壓力加大、消費增速減慢，加上改革發展舉措落實不到位，幹部官員懶政怠政，形式主義、官僚主義突出，腐敗問題仍然嚴重等。管理一個人口逾十三億的大國，如果沒有問題產生那才是最大的問題。然而，中國自改革開放後，綜合國力大大提升是不爭的事實。早前，美國陸軍部長馬克‧埃斯珀接受網媒的訪問表示，美國軍方預測俄羅斯軍隊的軍事能力將在二○二八年達到頂峰，而中國軍隊將在二○三○年實現這一點。



事實上，美國視中國和俄羅斯為其戰略上的對手，這已不是甚麼秘密。特朗普雖說是「商人總統」，但他對俄羅斯的「怕」，不過是安全威脅而已；可是對中國的「怕」，卻帶有幾分「忌」，就是擔心中國的整體實力，終有一天會超越美國！美國當今的軍事力量世界第一，短期內中國確難以超越。不過，中國在世界舞台的影響力，倒是有增無減，尤其美國自特朗普上台後一味退群，不肯承擔大國責任；蓋洛普最新的調查顯示，美國在全球範圍內的領導地位落後於中國，也就不足為奇。



逢中必反的爛果報指李克強的工作報告絕口不提「中國製造2025」，而以「加快建設製造強國」取替，是顯示在美國貿易戰打擊下，北京不得不收斂，免遭美國一棍打殘。不過，正如有學者表示，「不提不代表不做」，中國在資訊科技、國防戰鬥武器、太空探測等事上肯定不會停下來，智慧城市也一定會不斷增多。不說別的，像英國，其「伊利沙伯女王號」航母進行艦島組裝的龍門吊就是中國製造的。龍門吊是門式起重機，中國龍門吊世界排名第一。是以說李克強不提「中國製造2025」是怕了老美，依老朽看，中國只是氣沉丹田，暗勁待發！