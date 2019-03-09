二○一六年九月立法會選舉投票日，社民連主席吳文遠向前往票站的時任特首梁振英掟臭魚三文治，三文治擊中一名署理總督察，吳文遠於前年被裁定普通襲擊罪成判監三星期。



署任主任裁判官蘇惠德判刑指出，吳文遠並非誠實可靠的證人，重申法庭尊重市民表達意見的自由，但不應訴諸暴力，法庭不容許任何暴力行為，此案必須判處阻嚇性刑罰，以防止他人倣效其行為。吳文遠在散庭後毫不忌諱稱，「預咗坐監」、「抗爭咁耐，遲早要還」。



「預咗坐監」和「遲早要還」的吳文遠出爾反爾，去年就定罪及判刑提上訴，稱看到梁作出「放馬過來」的表情，遂「真誠誤會」梁「默許」他拋出三文治，被控方反駁指正常人都不會在挑釁下作出非法暴力行為。



高院法官近日裁定吳文遠上訴得直，但是在判詞中特別提到，吳文遠明顯是向梁振英施襲，若控方選擇將梁列為受襲者，而非現時控罪中的署理總督察，吳應會被定罪。



法官指出，無論當時梁振英的表情如何，亦不會接納吳文遠解釋是真誠相信梁振英同意被人掟三文治。梁振英在作供時，指當時情況令他驚慌，明顯憂慮會受到非法武力侵犯，毫無疑問，吳的行為已構成對梁振英的普通襲擊。律政司回應指，會研究判詞和主控官報告後決定是否需要跟進。



筆者認為，今次判決令人不解及感到憂慮，因為有人明顯有襲擊動機及行動，仍可被判無罪，有機會令市民，特別是年輕人誤以為暴力、施襲行為正確合法，對社會風氣帶來甚壞影響。



任何人作出施襲行為，無論武器為何，是否令受害人感到驚恐或不安，都不應鼓勵或縱容，而是應當嚴懲。故政府必須提出上訴，阻嚇暴力行為，匡正社會風氣，令年輕人引以為戒。



