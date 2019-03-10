功夫茶：醫生當值竟隊草　病人隨時命都冇

有人話香港家陣好似撞邪咁，任何匪夷所思嘅事都可以發生，真係一啲都冇誇張，就連公立醫院醫生都可以當當吓值隊草，Take嘢Take到High High地烏瀡瀡診症，病人條命仔分分鐘凍過水。



屯門醫院急症室一名副顧問醫生日前開工期間突然幾粒鐘唔見影，成間醫院打鑼咁搵人，結果該名醫生返回工作間後，被同事發現神志模糊，其後更喺尿液中驗出懷疑大麻。聽聞涉事醫生喺屋企自家種植，可見熟門熟路，係咪第一次開工隊草，冇人話得埋。係人都知，吸食大麻會產生幻覺同幻聽，好多人「窗口當門口」，上演空中飛人，病人由得佢舞，後果簡直不堪設想。



最離譜嘅係，院方居然拖到第三日至報警。依家警方係就係拉咗人，但喺對方屋企毛都搵唔到一條。鬼咩，個醫生食咗大麻啫，又唔係啪咗懵仔針，有人就講得啱嘞，隔咗咁耐，真係有嘢都清理晒啦，賊過興兵講乜都嘥氣。



今次爆鑊杰撻撻嘅，院方例牌菜又係大事化小，派咗定心丸先講，強調翻查涉事醫生過去幾個月診症紀錄，並冇發現問題喎。咪話唔提醒吖，病人冇事冇幹猶自可，第時有咩衫長褲短，肯定大把法律手尾跟。



成日話業界「醫醫相衞」，今次有醫生隊草斷正，想護短都冇計，惟有嚴厲譴責，追究到底，之但係「醫醫相衞」可免，「為親者諱」難逃，業界頭面人物一個二個作聞所未聞狀，但查實唔少醫生私下承認，早就聽過有同事外遊期間「貪得意」試吸大麻；早排亦有護士喺屋企猝死，現場檢獲冰壺同針筒，仲有幾多個案未曝光，只有天曉得。查實講得難聽啲，就當樹大有枯枝，迷幻醫生真係得一個半個，公營醫療事故咪又係鑊鑊新鮮鑊鑊甘。呢，醫管局最新一期《風險通報》顯示，舊年第三季淨係錯誤處方藥物就錄得二十一宗，足足比對上一季增加一倍有多，問你怕未。



講番醫護濫藥問題，上述兩單畸士不約而同都係因為壓力太大。正所謂「你有壓力，我有壓力」，如果醫護濫藥「抗壓」嘅邏輯講得通，警察壓力之下冇擸槍通街冧友，而只係偷證物偷同袍嘢，豈不是要全民點讚？講開工作壓力，部分醫護呢頭呻人手不足，嗰頭拒絕外援，但轉過頭加薪又多多益善，到底想點先？



正如孔夫子話齋，每逢亂世例必出現「君不君，臣不臣，父不父，子不子」嘅亂象，今時今日香港，醫生救人變害人，警察捉賊變做賊，連律政司捍衞法治都變摧毀法治，香港搞到咁嘅田地，離沉淪恐怕不遠矣！



