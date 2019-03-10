世界視線：政府不如足球隊　英脫歐難創奇迹

英國人近日最熱烈談論的應該是英超球隊「紅魔鬼」曼聯在歐洲聯賽冠軍盃創下奇迹，首回合主場落敗及傷兵滿營，次回合作客出人意表大勝法國班霸得以晉級八強。興奮過後，他們看看日曆，會驚覺距離脫歐死線不足三星期，但連一個基本方案都未有通過，周二國會下議院會再次表決脫歐草案，外間估計又被否決機會極大，首相文翠珊表示，倘若修訂草案再觸礁，英國或永遠沒有機會脫離歐盟。



文翠珊派出的談判團隊刻下仍在布魯塞爾與歐盟商討修改原來協議，而她亦致電歐盟各國領袖尋求支持。消息傳出指歐盟代表覺得英國代表提出的要求近乎異想天開，雙方差距太大。關鍵依然是涉及北愛爾蘭邊境最後擔保方案，歐盟堅持保留方案，稱不會永久採用，但拒絕設下限期，英國政界憂慮北愛爾蘭無限期存在歐盟體系下，變成「一國兩制」，脫歐藕斷絲連。即使文翠珊多次以「硬脫歐」作威嚇，各派議員都不買帳，任何修訂草案若保留最後擔保方案，獲國會通過機會微乎其微，工黨領袖郝爾彬更開門見山指不會認同文氏提出的方案。



文翠珊曾斷然拒絕郝爾彬主張和歐盟「關稅同盟」，二人勢不兩立，即使脫歐關乎英國興衰也互不相讓，立場凌駕國家利益。工黨本身也出現嚴重分歧，早前出現退黨潮，有人不滿郝氏「逢文翠珊必反」，扼殺「軟脫歐」可能性。保守黨政府本身亦內訌已久，導致脫歐陷入死水，兩黨都無法像摩西分開紅海帶領國家走出困局。觀乎文郝二人口風，第二次脫歐公投漸漸可能性增大，兩黨找最佳下台階莫過於此，甚麼尊重民主精神不能二投，都只是嚇唬天真國民的口號。



英國人有時真的很簡單，瘋狂熱愛足球，拜服「紅魔鬼」的團結及打不死精神，這些都是球隊屢創佳績的動力，也是英國政壇缺乏的元素。日不落國變日落西山，對比英超盛勢如日方中，當中分野，並非政治與足球有別，而是瘀血與熱血的差距。歐聯比賽汰弱留強，歐盟可是歡迎你弱勢英國留低哦！



