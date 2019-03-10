中美矛盾不可以調和，理由是美國的政治不是民主政治，而是霸權政治。除非在明年的總統選舉中，桑德斯等代表的民主社會主義可以通過選民支持，取代特朗普的極右政權，否則的話，無論是共和黨或民主黨的建制勢力，對中國復興的態度必然是對立，表現的方式只有程度差別、形式不同，本質卻是一樣。



正因為中美矛盾不能調和，故可一改過往謬誤，以為在美國主導下，世界不會發生大戰，因此中國不能不有所防範。在外交政策，中國不可能繼續韜光養晦，實質是綏靖姑息退讓。一是要據理力爭；二是如周恩來時代聯合眾多受壓國家形成抗衡的統一戰略；三是自力更生，發憤圖強。前者最佳的方法是以攻為守，特別是在美國霸權主義的最弱環節施加壓力；後者則是堅定中國的發展戰略定力，不被迷惑，也不委曲求全，犧牲國家利益。



外交與內政是相通的，有內政的基礎，才有外交的實力。而中國現時的國家利益，在於和平與發展，這與美國的霸權主義成對立的矛盾，也與美國以外其他國家的和平與發展相連相通。



中國抗美的外交，便成為全球追求和平與發展的主要力量，與其他國家便構成強大的合作聯盟的基礎。「一帶一路」倡議是習近平的前瞻之舉，也應是中國外交的主要戰略，不要因為避忌美國而自廢武功，或遷就發達國家的利益而忘卻初心。



中國的內政是自求多福。自求便是按國家利益而定，但國家利益不能如「美國優先」那樣，只服務少數富人和大企業而犧牲大眾。內政是經濟與社會，兩者都是建基於國民大眾。經濟是發展的利益均享，在國內促成消費、投資、生產並長的良性循環；社會是包容性的發展，和睦安樂，切忌陷入歐美的嚴峻貧富懸殊、種族歧視和社會分化。中國自有小康大同的發展方法與目標，毋須全盤西化地抄襲人家的失誤。



內地在中央政府的推動下，正在改善經濟、社會、文化的缺陷問題，特別是着力民生，着力於國內市場與科技教育技能的發展，近年已經初見成效，如果能堅持下去，中國當可勝過諸多問題困擾纏身的歐美發達國家。



內政方面，還有台灣與港澳統一融合的前提，需要從根本解決外力藉港澳台問題侵擾國內政治經濟社會。因此，港澳要融合、發展，不能讓破壞發展者把各種問題惡化，也不能讓港獨一類的外力製造出顏色革命的土壤和事端。台灣也要放上統一的日程，加強融合發展，以便中華民族團結對外。