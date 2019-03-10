未來發展趨勢是，香港若想在二○四七年之後繼續享有「一國兩制、港人治港、高度自治」，必須滿足兩大要項，一是中央全面管治權要得到落實，二是香港要融入粵港澳大灣區，融入國家發展大計。只有滿足了這兩大要項，朝廷才會對香港繼續實施一國兩制放心，才會使香港繼續對中國的現代化貢獻價值，一國兩制才有正面意義。



事實上，根據回歸二十多年的經驗總結、實際情況和各種矛盾的演變，朝廷發現，不落實好中央全面管治權，香港不融入國家發展，那麼政治上香港就會成為國家的不安定因素，就會在國家主權、安全等方面引發嚴重問題，就會難以遏制「港獨」分裂勢力。而在經濟上，香港更不可能還與內地「盡量區隔」，還靠吃老本混日子。香港如果抗拒在經濟上融入內地，只有走向衰落，終成國家負擔。試想想，一個政治上不安全、經濟上成負擔的香港，還有甚麼本錢實施一國兩制、港人治港、高度自治？那個時候朝廷恐怕只能用「一國一制」解決香港不安全問題，解決香港經濟衰敗問題。



這樣的狀況和結果是由大勢造成的，不關中共路線是「左」呀「右」呀「緊」呀「鬆」呀之事。當初，朝廷用一國兩制解決香港回歸問題，是出於實事求是；今後若形勢變了，要用一國一制解決香港的未來發展和在國家政治生活中的定位，也是實事求是。看不到這點，而用甚麼「左」「右」路線之爭，用甚麼中共是否講「誠信」之爭作判斷，都是不中繩墨，一葉障目，不見泰山，這樣的老眼光、老皇曆、思想固化、頭腦僵化都是要不得的。當然，一味的出於反共心態和反中亂港之目的，那就更加愚蠢且心腸歹毒。



香港的反中亂港集團、洋奴漢奸、港獨分裂分子就是這樣的人，他們不斷興風作浪、搗亂破壞，政治上令中央極為憂慮香港的走向對國家主權和安全構成影響，經濟發展上則受阻重重，難以融入國家大局，最終令香港衰敗凋敝。上述種種早已成了他們的「樂禍貪功，好亂喜殺」，不把一國兩制徹底葬送，絕不罷休也。