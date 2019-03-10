華為狀告美國政府，一般認為勝算甚微，一間民營企業抗衡一個國家和政府，力量本來就很有限，更何況對手是蠻橫霸道的世界強權，官司的結果可想而知。華為明知不可為而為之，顯然是迫於無奈的選擇，只有這樣才能證明自己的清白，也只有這樣才能揭露美國的醜陋，即使最後未必能討回公道，起碼也可以引起國際關注，令全世界看清老美的真面目。



美國對華為羅織各種罪名，包括竊取知識產權、危害國家安全等等，但至今無法拿出任何實質證據，反而他們以不光彩手段打壓華為，並威逼其他國家跟隨，則是天下皆知的事實。如果這個世界還有公理，如果美國司法真的公平，華為打官司未必沒有勝算，可惜現實中沒有如果，美國橫行霸道，奉行「朕即天下」的邏輯，根本不容任何國家任何企業挑戰其霸權。前年美國當局指俄羅斯網絡安全公司Kaspersky Lab可能利用防毒軟件中的程序，暗中監視聯邦訊息系統，因此禁止各機構使用相關軟件，後來被俄羅斯公司告上法庭，結果自然是美國政府勝訴。美國司法是否公平，答案不言而喻。



西方傳媒也直認不諱，華為之所以遭受美國全力打壓，是因為其5G技術處於世界領先地位，令美國備感壓力，所謂安全威脅，其實是貿易威脅。實際上，隨着中美實力此長彼消，美國已不可能保持所有領域的領先優勢，但他們又不甘心落於人後，既然公平競爭贏不了，只好以旁門左道打壓對手。此時此刻的美國，為了維護世界霸權，為了所謂「再次偉大」，連自由人權的遮羞布也不要了，連最基本的國際規則也不遵守了。



陶淵明說，縱浪大化中，不喜亦不懼。大自然千變萬化，不必喜不必懼。華為面對各種欺凌打壓，沒有選擇逃避，也不願做沉默的羔羊，而是據理力爭，化被動為主動。如果中國政府也有這種勇氣和決心，何至於任人宰割！