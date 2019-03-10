醫生隊草，差人偷嘢，香港墮落得不成樣子，只能令人一聲嘆息！



屯門醫院急症室副顧問醫生涉當值期間變身「迷幻醫生」，據說是因為婚姻觸礁、精神壓力大所致，其實正如巴士阿叔金句「你有壓力，我有壓力」，這世界誰都有壓力，而壓力絕對不是自甘墮落的藉口，更不應當值期間迷迷糊糊，坑害病人。無獨有偶，日前有年輕男護士猝死，而其住所發現冰壺等吸毒工具，可見箇中隱情未必如坊間所說的難頂加班追更之壓力那麼簡單。



再說警長涉偷竊同袍信用卡一案，而且是食髓知味，令人不齒。事實上，警方監守自盜一再發生，法庭日前處理一宗警隊助理指揮官偷竊警署內八十六萬元財物大案，被告因沉湎賭波致債台高築，欠下財務公司二百萬元，走投無路之下出此下策。而過去的一八年，警隊涉犯罪被捕者達四十五人，比前年大增近三成，讓人見識何謂兵賊難分，警匪一家。不難想像，不少人因賭癮、欠債或好色而被犯罪集團收買，充當其保護傘，致使「黑警」之名不脛而走。



類似令人匪夷所思的怪事，近年可謂層出不窮，有牧師懷疑濫用信徒的善良，竊佔其豪宅；有大學副教授涉利用專業知識毒殺妻子，連累女兒也枉死；另一大學副教授疑殺妻後自製假象，企圖蒙人耳目；有法律教授鼓吹違法達義，毀人不倦；有學生辱罵及禁錮師長，比小流氓還小流氓。更別提司法不公，法治蕩然，律政司放生漢奸，不告權貴，律政司司長更特赦自己的僭建醜聞，「反中亂港得庇護，愛國愛港受懲罰」成為香港主旋律，社會不斷沉淪。



國之將亡，必出妖孽。清朝末年，朝廷昏庸，政事日非，社會上坑呃拐騙盛行，光怪陸離，故有人寫《二十年目睹之怪現狀》。香港回歸二十二年，當年的「東方之珠」面目全非，一派烏煙瘴氣，有幾多風流就有幾多折墮，信焉！