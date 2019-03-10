港府建議修訂《逃犯條例》，容許香港與內地及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次個案移交安排引渡疑犯。結果一石激起千重浪，反對派固然為反對而反對，美國商會亦開腔表示強烈保留，自由黨、經民聯等商界代表更紛紛質疑，以港府之軟弱無能、恐洋懼外，恐怕又是難逃推出一項跪低一項的命運。



民主黨涂謹申最近聯同多名本土派政客，包括朱凱廸、羅冠聰等人前赴台灣與台獨組織「時代力量」會面商討修例問題，時代力量主席邱顯智認為修例對香港人和台灣人來說是「唇亡齒寒」，感到憂慮云云，簡直就是危言聳聽、不知所云。港府修例干台灣底事？何況修例主要衝着港男涉在台灣殺死女友一案而來，堵塞法律漏洞而已，政客們偏要上綱上線，硬要拉政治問題落水，無私顯見私，若非身有屎，何懼之有？



當然，台獨組織說甚麼港府可以不理會，但洋人說的話卻足以令港府嚇出一身冷汗。美國商會向保安局交上意見書，表示修例對香港作為「亞洲國際城市」及主要區域商業樞紐的聲譽及地位有明顯影響，且未有充分諮詢公眾；又認為內地刑事程序有缺陷，缺乏公平審訊、獨立司法等，擔心若涉及商業糾紛會被濫用。本港商界政黨亦來個鸚鵡學舌，要求將商業行政失誤等問題從修例中剔除，猶如廢了條例一半武功。



想當年，廿三條立法因為自由黨「變節」而功敗垂成，若然今次自由黨、經民聯不支持修例，港府隨時又是重蹈臨天光瀨尿的覆轍。更不堪的是，港府恐洋懼外的劣根性廿多年不改，美國商會一開聲，保安局即急不及待澄清，指有關條例必須在港亦屬刑事罪行才會移交，態度明顯軟化，要是洋人企硬不收貨，港府再次跪低何足為奇。



可以說，修例最終結果如何，除了端視港府的態度外，最重要還是看北大人是否堅持。