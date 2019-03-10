美國二月份新增非農就業職位的數字震撼市場，預期是十八萬個，實際上只得二萬個。消息公布時，筆者恰巧在看財經節目，主持人向專家求解釋，專家也茫然不知所對，謂結果太出乎意料。



單月份的非農就業數據欠佳，不足以代表美國經濟前景走壞，但或者可以代表中國運氣走好，本月的中美貿易談判，華盛頓肯定氣勢受挫，不易再趾高氣揚，有助我國扳回部分失地。



美國與北韓的河內高峰會以破裂告終，華府實際上是鬥敗的公雞，為撐面子，惟有硬說是協議達不到白宮要求，寧可拒簽。但堂堂世界第一大國的總統白走一趟，無聊地陪伴一個小國領袖遊花園，如此以尊就卑，無論如何都是一件丟人之事。



白宮主人特朗普為了爭回面子，還裝出一副大剌剌的模樣，宣稱中美談判的協議若滿足不了華府要求，他亦會不惜拉倒云云。對特氏的言論，財經市場信以為真，是導致近日股市大跌的其中一個原因。



財經市場是被特朗普騙了，其實他正逢內外交困，巴不得盡快與中國達成協議，以贏取一次外交勝利。所以接下來的談判不容有失，否則特氏何來亮麗成績表去競逐下任總統？



華爾街大戶們骨子裏多是反對打貿易戰的，所以本欄一向有個大膽估計，就是每逢中美貿易談判到了關鍵時期，大戶都會壓低道瓊斯指數，以對華府施壓，希望盡快達成協議。去年年尾，道指從高峰位急跌近兩成，正是中美外交一段艱難時期，後來還是由美方先伸出橄欖枝，兩國談判才可接續下去。



近日道瓊斯指數又急挫，目前恰巧也處於中美談判的最關鍵時期，兩者是否有關？讀者可自行判斷。特朗普是一個十分迷信股市的人，總覺得道指升就代表美國經濟好，白宮主人的頭腦既然如此簡單，大戶想左右他的思維，當然不難了。