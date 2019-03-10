特區冇靈魂政府成日都話「應使則使」，但每年的財政預算案，一發表就畀市民鬧餐懵，好似今年嘅用六億元翻新全港二百多個公廁，如果翻新完無人日日打理或者管理不善，不必多久，啲公廁又會回到從前咁臭，豈不是又係倒錢落海？舉一可以知三，所以話「應使則使」其實難有標準，一如使錢，個個價值觀及需要唔同，難有標準也。



講咗咁多，其實老朽有感於特區政府大事管不好，好似近來大型基建頻頻出事，港鐵沙中線醜聞爆極都有；而小事則諸多挑剔找碴，譬如檢討長者醫療券使用情況，消息指，當局計劃為視光服務金額設限，初步考慮每兩年限用一千元。據悉，林鄭月娥早前要求食物及衞生局檢討醫療券，視光服務及配眼鏡係今次重點檢討內容之一，因應部分視光師的每宗醫療券申報金額達四千五百至五千元，即接近將長者醫療券戶口一鋪清袋。政府或許覺得視光師「舔到太盡」，是以要為其設「上限」。



政策唔係唔可以檢討，不過政府高官全都係不食人間煙火，更不知米價貴，若然真如所說為視光服務金額設限，每兩年限用一千元，稍為用個腦諗一諗都知唔合理，長者視力問題愈老愈多，此乃常識。事實上，一副眼鏡，若是老花、散光而需配漸進鏡，三、四千元走唔甩，每兩年限用一千蚊，是否有病？



人老自然多病，長者不是花在眼上，就是花在牙齒或其他老人病上，政府盯着視光服務不放，其實並不公平，而業界利益受損，自然嘈到拆天。當然，行行都有枯枝，難保有個別視光師把醫療券當提款機，不過其他行業一樣有，政府又管得幾多？



要確保醫療券不被濫用，老朽贊成效法保險公司嘅做法，冇用過或用得少者，餘額以八折現金回贈作獎勵，咁長者就不會傾向不用白不用的心態，兩全其美，點都好過設上限，既擾民又離地。