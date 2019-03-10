「學獨聯」頭目何俊謙因禁錮、侮辱師長而被理工大學掃地出門，社會各界均表支持，認為踢何俊謙出校門絕對正確，校方未報警已經十分寬容。



何俊謙日前到理大出席反對派政黨為他舉辦的所謂聲援活動，他抹黑大學「咁黑暗」，死撐自己沒有做錯，並形容自己當時「平心靜氣」、「憤怒合理」，「係咪對我哋（受罰學生）應該有啲寬容」。



事實上，何俊謙根本沒有資格講寬容。去年十月四日，何俊謙等幾名理工大學學生強行衝上理大李嘉誠樓，誹謗、攻擊大學職員，擾亂大學的正常運作，其行為深深損害學校的聲譽。他當日不斷叫囂、衝撞、辱罵大學職員的惡劣行徑一點也不寬容，現在卻說對他「應該有啲寬容」？



何俊謙近來以踐踏文明社會道德底線的行動出位。他挑釁侮辱內地旅客，將內地遊客稱為「狗」，將內地女士稱為「雞」。當何俊謙公然以貶意詞語稱呼中國人為「底層中國人」、「狗」的時候，又哪有寬容可言。何俊謙自拍挑釁警員及用粗言穢語辱罵內地遊客的影片，警員截查何俊謙身份證時，何不但拒絕合作，更涉嫌辱警，直言警察「瞎眼」、「冒警」。他又曾無故在港鐵侮辱一名內地少女作「妓女」，當中言行又哪有一點寬容可言。



日前，何俊謙在反對派政黨為他舉辦的聲援活動中，明目張膽高舉「香港獨立」的旗幟，且貼在民主牆上，並稱此舉是「想話畀大家知我要堅持到底」。何俊謙異想天開，以為只要高舉港獨旗，兼有反對派政黨聲援他，做甚麼都可以得到寬容嗎？



其實，何俊謙無資格講寬容，正如魯迅所說：「損着別人的牙眼，卻反對報復，主張寬容的人，萬勿和他接近。」而有教無類也並非沒有底線，面對何俊謙這樣的奸惡之人，對他寬容，就是縱容他對其他人殘忍。